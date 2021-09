Ačkoliv má Vlasák v mistrovských zápasech této sezony na svém kontě už osm branek, tak raději přihrává spoluhráčům. „Takhle jsem od táty vychovaný. Když přihraji do gólové šance a spoluhráč ji promění, tak jsme na gólovou radost dva,“ dodal na závěr.

„Začali jsme velmi dobře. Chodí nás hodně, je to zábava a paráda,“ pochvaluje si Vlasák, který během víkendu odehraje klidně dva zápasy. „Je super, že se mi daří, nijak zvláštně jsem se na sezonu nepřipravoval. Spíš bych řekl, že byla dlouhá pauza a fotbal mi hodně chyběl,“ objasnil sympatický fotbalista, který na trávníku hýří emocemi. „Někteří rozhodčí by mohli vyprávět, jsem emotivní. Měl bych být klidnější, fotbal mám moc rád a prožívám ho. Občas vybouchnu, což mě zpětně mrzí,“ přiznal s úsměvem.

Velmi povedený vstup do sezony prožívá pětatřicetiletý Libor Vlasák. Fotbalista Pravonína nastupuje za hlavní tým i rezervu. Za áčko vstřelil dva góly, za béčko skóroval šestkrát, díky čemuž je nejlepším střelcem IV. třídy skupiny B.

