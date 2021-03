V probíhající sezoně jste nejlepším střelcem soutěže, dal jste čtrnáct branek. Jste spokojený?

Na to, že hrajeme třetí třídu, tak nic moc. V minulé sezoně jsem jich měl víc. Ale jo, jsem spokojený. Kluci mi pořádně přihrají, takže ty góly nejsou jen má zásluha.

Jaká je tato sezona z vašeho pohledu?

Jsem naštvaný, podzimní část se nedohrála a my zase nemůžeme postoupit. Už minulý rok jsme měli na postup, ale ročník se nedohrál a teď to vypadá stejně.

Podle vašeho názoru se tedy sezona už dohrávat nebude?

No, to si myslím. Když na to člověk kouká, tak úplně valí oči. Podle mě je to normální chřipka a někdo si chce vydělat peníze.

Vraťme se k fotbalu. Nedohrání sezony je pro váš klub velká komplikace, že?

Já si myslím, že ano. Od té doby, co zakázali fotbal, tak jsem se prakticky ani nehnul. Mám dvě děti, takže se o ně starám a jsem rád, že si večer lehnu. Když to šlo, tak jsem si šel zahrát fotbal a druhý den jsem z toho byl pěkně vyřízený. Začátky budou určitě krušné.

Kolik času byste potřeboval mezi prvním tréninkem a mistrovským zápasem?

Určitě více než měsíc. Rok jsem se pořádně nehnul a hned to nepůjde. Podle mě se na fotbal hodně lidí vykašle.

Máte nějaké náznaky, že by k tomu mohlo dojít?

Ne od spoluhráčů z týmu, ale znám hráče, kteří mi říkali, že pokud se ročník nedohraje, tak se pak už k fotbalu nevrátí. To bude velká škoda.

Povídejte.

Už takhle týmy upadají. Současné děti si raději zahrají fotbal na xboxu, než aby si šly ven zahrát. Postupně možná dojde k tomu, že se zruší celé kluby, protože nebudou mít hráče. Mnozí si najdou jinou zábavu, někteří starší se možná vrátí, ale ty mladé k fotbalu pořádně nic netáhne.

Jaké vzpomínky máte vy na fotbalové začátky?

Začínal jsem ve Štěpánově a bylo mi dvanáct let. Za rok jsem šel do Vlašimi, kde jsem byl asi do sedmnácti. Následně jsem šel na půl roku do Štěpánova. Pak na chvíli do Heřmaniček. Teď hraji za Vrchotovy Janovice.

Vzpomenete si na nějaký úsměvný moment z vašich začátků?

Jako obránce jsem běžel za míčem a noha se mi zamotala do sítě, takže jsem nemohl odkopnout míč a dostali jsme z toho gól. Nějaké vlastní góly tam také byly.

Takže jste začínal na postu obránce?

Ano, na stoperovi. Ale teď už hraji v útoku. Když jsem přestupoval do Janovic, tak se mě ptali, co hraji, tak jsem říkal, že útok, protože obrana mě už nebavila. Trochu jsem zalhal (smích). Ale dávám góly, tak je to dobré (úsměv).