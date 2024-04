Třiačtyřicetiletý vítěz Poháru UEFA či Superpoháru s ruským Zenitem Petrohrad se pro jaro vrátil do Nespek, aby jim pomohl zachránit okresní přebor. Na trávníku je hodně vidět, jeho kvality jsou znát a je rozdílovým hráčem. Přesto nyní Radek Šírl utkání se Struhařovem nedohrál. V 75. minutě viděl červenou karu poté, co podle rozhodčího úmyslně vrazil do soupeře v oblasti hrudníku, a předčasně musel opustit trávník.