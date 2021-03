Jan Pauly, generální sekretář FAČR na svém profilu na Facebooku zveřejnil fotografii, na které je napsané desatero pro restart soutěží. Zejména pak poslední bod je důležitý. „Plošně zatím nic nerušíme, bojujeme," tak zní bod, který dává klubům naději v pokračování rozehraného ročníku. Níže naleznete přepsané celé desatero.

1. Přestupy do 14. 5.

2. Ruší se kompenzační poplatky

3. Začíná se vždy podzimem

4. Končí se za všech okolností do 30. 6

5. Musí se odehrát přes 50 % utkání v soutěži

6. Odehrajeme maximum utkání

7. Za odehraná se považují i kontumovaná

8. Karanténa není kontumace

9. Na konci použijeme koeficient

10. Plošně zatím nic nerušíme – bojujeme!!

Toto desatero vítá také fotbalový klub Týnec nad Sázavou, který aktuálně vede okresní přebor na Benešovsku. „Strašně rád bych věřil tomu, že budeme pokračovat. Tato situace trhá hrozně dlouho a člověk je už mírným pesimistou. Rád bychom pokračovali, myslím, že jsou na fotbal všichni nažhavení. Za jakýchkoliv podmínek bychom se rádi vrátili k fotbalu," sdělil předseda Týnce nad Sázavou Michal Petrášek.

Jednou z možností pro restart fotbalových soutěží by mohlo být pravidelné testování. „To je složitější. Je otázka, jaký souběh by to mělo se školní docházkou, pokud se bavíme o dětech. Pokud by bylo od dětí požadováno testování v rámci školy a tyto testy bychom mohli použít i pro fotbalové aktivity, tak by v tom problém nebyl. Pokud bychom museli děti testovat sami na zápasy a tréninky, byla by to pravděpodobně komplikace," poznamenal Petrášek a nastínil, jak by to mohlo být s dospělými fotbalisty. „Předpokládám, že hráči, kteří pracují ve firmách nad 50 zaměstnanců, budou testováni. U ostatních těžko říct. Myslím, že se jedná o velký zásah do soukromí v momentě, když nevyjdou negativní. Mohlo by se stát, že by někdo odmítl testování s tím, že je pro něho důležitá rodina a chce ji živit," doplnil Petrášek.

Jedním z bodů je možnost přestupů do 14. května. Jak se k tomuto staví Týnec? „My v současné době máme kádr stabilizovaný, to se nevylučuje s tím, že bychom rádi tým posílili. Potřebovali bychom se dostat do situace, kdy bychom mohli alespoň omezeně trénovat, aby si lidé vzpomněli znovu na fotbal," řek na závěr Michal Petrášek.