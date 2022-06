Ondřej Vidman svou úspěšnou penaltou rozhodl o výhře Ostředku ve finále okresního fotbalového poháru nad Týncem nad Sázavou. Cesta za trofejí se však nerodila lehce. „Byl to pro nás velmi těžký zápas, protože jsme znali sílu a kvalitu soupeře. Chtěli jsme zkusit Týnec překvapit, což se nám podařilo. Skórovali jsme jako první, jak jsme měli ještě jednu šanci, ale tu jsme neproměnili. Ve druhém poločase hrál soupeř lépe a začal nás zatlačovat. V podstatě jsme se jen bránili, což se nám dlouhou dobu dařilo. Měli jsme možnost zápas rozhodnout, Petr Florián šel sám na branku, ale neuspěl,“ sdělil předseda TJ Sokol Ostředek Marek Škvor.

S první částí zápasu naopak vůbec nebyl spokojený trenér Týnce nad Sázavou Daniel Roušar. „První poločas byl z naší strany katastrofální, to byla nejhorší část zápasu, kterou jsme za poslední dobu sehráli. Jen mě to utvrdilo v tom, že pokud hrajeme zápas, ve kterém o něco jde, tak to nedokážeme psychicky ustát. Po velkém humbuku v kabině během poločasové přestávky se hra změnila. Řekl jsem, že se na nás přišli podívat lidé a nemůžeme se na hřišti schovávat a bát se,“ konstatoval Roušar.

Týnci nad Sázavou se dlouhodobý tlak vyplatil a v 81. minutě srovnal Matěj Skalický. „Trochu jsem se bál, že ve zbývajících deseti minutách nás soupeř dorazí, podařilo se nám nerozhodný stav udržet, a pak jsme na penalty vyhráli a propukla velká euforie,“ doplnil Škvor.

Zcela odlišné pocity měl kouč Roušar. „Zklamání z prohraného finále bylo obrovské, to se snad ani slovy nedá popsat. Chtěl jsem získat tuto trofej, ale nepodařilo se. Po sezoně končím v roli trenéra Týnce ze zdravotních důvodů,“ smutnil Roušar.

„Po zápase jsme si sedli na hřišti, narazili jsme sud piva a vypili jsme ho. Byl to všední den a ne každý mohl, tak jsme další oslavy uspořádali v sobotu po posledním mistrovském zápase,“ sdělil Škvor.

Trenér Týnce zároveň ocenil hru soupeře. „Musím pochválit Ostředek za velkou bojovnost především v první půli zápasu. Soupeř mě mile překvapil, zaslouží si uznání," dodal vážným hlasem.

Ostředek Týnec 2:1 PK (1:0, 0:1 - 5:3 PK)

Branky: 15. Florián 81. Skalický. Rozhodčí: Kramný Písařík, Mrkvička. ŽK: 4:1. Diváci: 150.

Ostředek: Malý Uršič, Hanibal, Florián (C), Šimáček (55.Vidman), Schärfer, Nepráš, Veselý, Svoboda (86. Nerad), Sidor, Horák (73. Rezek). Náhradníci: Procházka, Fuksa, Nerad, Vidman, Krejcárek, Fiala, Rezek.

Týnec nad Sázavou: Dušek Slabihoudek, Štamberský (C), Povolný, Stibůrek (74. Stejskal), , Nikrmajer, Skalický, Horký, Jordan, Laurich (46. Kavoň), Petrášek (80. Linhart). Náhradníci: Stejskal, Kavoň, Linhart, Ťažký, Vlach, Vrabec, Oršl.