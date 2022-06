Jeho tým má skutečně postup zcela ve vlastních rukou. Pokud Křivsoudov vyhraje v Postupicích, může slavit postup. Pokud Křivsoudov získá bod, tak musí čekat na výsledek Neveklova. Naopak, pokud chce Neveklov usilovat o postup, musí vyhrát ve Struhařově a doufat, že Křivsoudov ztratí body. V případě, že by oba kluby měly po konci jarní části stejný počet bodů, rozhoduje nejprve vzájemná bilance, pak skóre. Na podzim vyhrál Neveklov 5:0, na jaře prohrál 1:4. V tomto ohledu je to plichta. Díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů (6:4) by vyhrál Neveklov.

Křivsoudovští nechtějí nic podcenit a koncentrují se na nejdůležitější zápas ročníku. Naopak podle Neveklovských je poslední kolo pouze formalitou. „Já si myslím, že už je rozhodnuto. Křivsoudov minulý víkend doma vyhrál bez boje a v posledním kole v Postupicích si to vzít nenechá,“ okomentoval závěr sezony neveklovský hrající trenér Václav Šiška. Jeho tým se v posledním zápase představil na půdě Maršovic. Hosté museli v utkání dvakrát dotahovat. Obrat ve skóre se už nepovedl, a tak získal do tabulky bod. V posledním kole se navíc podle všeho budou muset obejít bez vykartovaného Šišky. „V emocích jsem řekl po zápase to, co jsem neměl. Byl jsem naštvaný na sebe i celkově na náš výkon,“ sdělil Šiška a pokračoval. „Já asi chytat nebudu, nevím, jak to dopadne na disciplinárce. Předpokládám, že dostanu trest. Po tréninku kluci do branky chodí. Buď bude chytat někdo z hráčů, nebo se domluvíme s někým z B týmu,“ konstatoval Šiška.