Rezerva Kondrace se ovšem nevzdala a velmi rychle na inkasované branky dokázala zareagovat. O minutu později snížil Petr Šimánek a o další minutu už bylo vyrovnáno, trefil se Filip Hlaváček. Po půl hodině hry vedení Bílkovicím Cerk svou druhou brankou v zápase. Dalších gólů se dočkali fanoušci v závěru poločasu. Hostům se podařilo otočit skóre. Patrik Rakáš ve 43. minutě srovnal na 3:3 a Kondrac dostal do vedení 4:3 Michal Smejkal. Tímto výsledkem skončil první poločas.

Fanoušci, kteří do Bílkovic přišli, viděli útočný fotbal od samého úvodu utkání. Poprvé se skóre měnilo už v páté minutě, kdy se prosadil Marcel Potůček. Dvoubrankové vedení domácím dopřál ve dvaadvacáté minutě Ondřej Cerk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.