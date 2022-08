Když se ohlédnete s odstupem za sezonou, jaká byla? Myslím že velmi úspěšná,byla to jedna z nejůspěšnějších sezon Nespek v přeboru, i když se do posledního kola hrálo o sestup. Pro mě je naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, že někdo vymyslí systém, ve kterém může sestoupit i šestý tým tabulky. Přitom stačilo, aby středočeši hráli v jedné skupině divize. Především podzim a konec podzimu byl velmi kvalitní, ale na jaře jsme měli velký problém poskládat jedenáct zdravých hráčů a počet hráčů, kteří nám chodili pomáhat z B mužstva se neustále zvětšoval. Přesto si myslím, že především bodově to byla velmi úspěšná sezona.

Dokázal byste najít nejlepší momenty sezony?

Jak jsem už naznačil v předešlé odpovědi, konec podzimu, kde jsme ze čtyř utkání udělali deset bodů a porazili velmi silné Klíčany nebo remíza s Dobrovicí. Též jsme zahráli skvěle oba zápasy proti Poděbradům.

V tabulce jste skončili na osmém místě, odpovídá umístění předvedené hře?

Pokud jsme byli v plném počtu, byli jsme schopni porazit a nebo hrát vyrovnané utkání i s těmi nejsilnějšími mužstvy v soutěži. Bohužel, především během jara jsme byli kompletní jen zřídka kdy. Tento ročník se povedl především v počtu nastřílených branek, nejvíce za mého pětiletého působení v Nespekách. Celkově ale asi osmé místo odpovídá možnostem, které jsme měli.

Ke konci sezóny jste skončil v roli trenéra. Co vás k tomu vedlo?

Trénuji téměř dvacet let, ale docházka a přístup některých hráčů na trénincích byla pro mě naprosto frustrující. Po covidu se změnilo mnoho věcí, především přístup, čas a láska k fotbalu. Jen ti, co to dělají vědí, jaké je trénovat s šesti až osmi hráči na tréninku a neustále měnit a přizpůsobovat trénink podle počtu hráčů. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala u většiny neprofesionálních mužstev, rozhodl jsem se, že za dané situace už nikdy a nikde trénovat nechci a nebudu.

S jakými pocity jste končil v Nespekách?

V Nespekách jsem prožil krásných pět let a vždy budu vzpomínat jen v dobrém. Bylo to moje poslední a nejdelší angažmá v mé trenérské práci. Děkuji klukům a především kamarádovi Petru Králíčkovi, že to se mnou tak dlouho vydržel, i když to asi někdy nebylo úplně jednoduché.

Co byste vzkázal fanouškům Nespek?

Fanouškům přeji, aby si užívali a vážili toho, že mohou v Nespekách chodit na Krajský přebor a měli radost z výsledků v příští sezone 2022/2023.