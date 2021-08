Fotbalový klub Týnec nad Sázavou obnovuje činnost rezervního týmu. Klub věří, že tato novinka bude mít pozitivní přínos. Rezervní tým Týnce nad Sázavou bude hrát v této sezoně okresní IV. třídu skupinu B. Jeho soupeři tedy budou Netvořice, Maršovice „B“, Mezno B, Neveklov „B“, Heřmaničky, Jablonná, Jankov „B“, Ratměřice, Chotýšany, Olbramovice „B“, Struhařov „B“, Pecerady a Budenín.

„Hráčů jsme měli tolik, že na jeden tým to bylo moc a na dva to bude, doufáme, akorát. Navíc máme i kategorii dorostu, ze které odchází hráči. Snažíme se jim umožnit pokračování v dospělém fotbale a získávat zkušenosti. Chceme jim usnadnit přechod do dospělého fotbalu,“ sdělil předseda Týnce Michal Petrášek a pokračoval. „O tyto hráče jsme se starali od přípravky a chtěli bychom nabídnout možnost i těm, kteří nemohou hned nastoupit za hlavní tým.“

K obnovení „B“ týmu dochází v Týnci nad Sázavou zhruba po třech letech. Podle vedení klubu nastala příhodná chvíle. „Stabilizovali jsme hlavní tým, máme i dost lidí v dorostu. Pokud někdy máme zkusit obnovit „B“ tým, tak právě teď. Vzhledem k velikosti Týnce bych řekl, že bychom dva týmy dospělých měli mít,“ nechal se slyšet Petrášek.

Rezervní tým by měl být do budoucna brán jako juniorka, kde by se měli kluci rozehrávat a přecházet z dorostu do dospělé kategorie. „Právě ve čtvrté třídě by to pro ně mohlo být s menším porcí stresu a klidnější přechod,“ odhaduje Petrášek.