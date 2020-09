O primát si řekl čtyřmi góly do sítě Neveklova B. Pak už jen čekal na zazvonění telefonu. „Bába (přezdívka Michala Babického pozn. red.) mi hned po zápase říkal, že určitě budete volat,“ prozradil Strnad.

A opravdu se tak stalo! Více branek totiž nikdo napříč okresními soutěžemi na Benešovsku opravdu nenastřílel. „Dostal jsem instrukce, jak to probíhá. Takže jsem věděl, do čeho jdu,“ uvítal Strnad předchozí zkušenost svého kolegy.

Svůj podíl na tom měl právě i Michal Babický, který mu přenechal osm minut před koncem zápasu rozhodující pokutový kop. „Nabídl jsem mu, ať jde penaltu kopnout sám, ale on mi řekl, že mám jít já, dát gól a dotáhnout to do konce,“ řekl Strnad, který tak zcela sám rozhodl o vítězství svého celku v zápase IV. třídy skupiny A 4:3, ačkoliv ještě půlhodiny před koncem byl z pohledu domácích stav nepříznivý 1:3.

„Bylo to dáno hlavně tím, že v první půli jsme z celé řady šancí proměnili jedinou. Jen já jich měl přitom minimálně další pět. Za stavu 1:3 jsem už moc nedoufal, ale naštěstí se nám to podařilo otočit,“ oddechl si hrdina zápasu a přiznal, že to pak tým patřičně oslavil.