Dal gól i pražské Slavii. Síť Bystřice Petr Fišer rozvlnil dokonce šestkrát

/KANONÝR VÍKENDU, FOTOGALERIE/ Šest branek za dvaasedmdesát minut? Pro Petra Fišera z rezervního týmu Neveklova žádný problém. Ukázal to v nedělním domácím zápase IV. třídy proti Bystřici B, ve kterém režíroval vysoké vítězství 11:1. "Jde o vyrovnání mého rekordu. To samé se mi už povedlo v minulosti proti Miřeticím," prozradil fotbalista, který se tím zároveň přihlásil do rubriky Deníku s názvem Kanonýr víkendu.

Petr Fišer, fotbalista Neveklova B. | Foto: archiv Petra Fišera

Paradoxně v obou případech se jednalo o jeho bývalé týmy. Vůbec toho Petr Fišer má ve svých osmatřiceti letech za sebou už hodně. Kromě Neveklova a již zmíněných celků si například zahrál i za Maršovice, Popovice, Drachkov či dokonce Benešov, kde působil v dorostu. Výsledky okresních fotbalových soutěží: David nepřelstil Goliáše přeboru Přečíst článek › Ať byl, kde byl, hrál v útoku a dával góly. "V Benešově to bylo sice trochu těžší, ale dal jsem v jeho dresu gól i Slavii Praha, což mě jako sparťana do teď velmi těší," vzpomíná na jeden z nejcennějších gólů své kariéry. O jeho střeleckých schopnostech vypovídá i dosavadní letošní bilance. Z pěti možných totiž nastoupil pouze do tří zápasů, zaznamenal v nich ale už jedenáct gólů, což z něj dělá nejlepšího střelce soupeře. "Z osobního hlediska jsem s průběhem sezony zatím spokojen. Rád bych se v sezoně pokusil nastřílet celkem padesát branek," má stanovený jasný cíl Fišer, kterému lehce kalí radost z dosavadního průběhu sezony pouze smolná prohra z minulého kola ve Struhařovem (3:4).

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu