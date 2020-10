Miloš Janáček mohl pro zápasu využít větší počet hráčů než měl v poslední době k dispozici. „Uzdravili se nám kluci, kteří byli v karanténě nebo měli problémy s Covidem. Po dlouhé době jsme se sešli všichni a narazili jsme i na relativně slabšího soupeře, kterému se letos zatím nedaří “ poznamenal Janáček.

Obraně soupeře dělal velké problémy a sám skóroval v zápase hned čtyřikrát. „První gól padl po akci z levé strany, šel jsem sám na brankáře a prostřelil jsem ho. Druhý gól padl poté, co brankář vyrazil míč a já dorážel do prázdné brány. Třetí gól jsem vstřelil do prázdné branky po situaci dva na jednoho, kdy mi přihrával Libor Vlasák. Čtvrtý gól padl znovu po akci z levé strany, dostal jsem míč někam na desítku a z první jsem zakončoval,“ popsal jednotlivé gólové situace.

Do klubové pokladnice po tomto vydařeném výkonu další finanční prostředky zatím nepřibyly. „Jelikož jsem trenér, tak doufám, že mě toho ušetří (smích). Předpokládám ale, že za to bude nějaká lahev,“ poznamenal.

Miloš Janáček v probíhajícím ročníku vstřelil už sedm branek. „Na konci září v Libouni se mi podařilo dát tři góly, teď jsem to ještě o jeden vylepšil. Hattricky se mi v kariéře dát podařilo, ale čtyři góly jsem zaznamenal asi poprvé,“ poznamenal Janáček.

Pravonín B je po sedmi odehraných zápasech v tabulce dvanáctičlenné soutěže na desáté pozici. Pro fotbalisty rezervy Pravonína pokračuje IV. třída zápasem proti Keblovu, který má stejný počet bodů.