V neděli dokázal Neveklov vyhrát nad "B" týmem Nespek 3:0. Utkání rozhodlo pasáž od 32. do 33. minuty, ve které padly dva góly. Trefili se Křemen a Linhart, v 53. minutě na ně navázal Čichovský. Vít Oberleitner v brance Neveklova neinkasoval. Posledním brankářem, který si připsal nulu, byl Jaroslav Radosta, který pomohl k výhře Chotýšan nad Meznem 4:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.