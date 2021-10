Slyšel jsem o vás, že fotbal není jediným sportem, kterému se věnujete… To je pravda, rád mám cyklistiku nebo běžky. Snažím se být v tomto ohledu aktivní.

Jaké jsou týmové cíle pro zbytek sezony? Se spoluhráči jsme si říkali, že bychom chtěli získat do konce podzimní části dvaceti bodů. To bychom měli bez problémů splnit.

Kolik jste zaplatil do klubové pokladny? Vzhledem k tomu, že jsem před měsícem vstřelil hattrick a platil jsem tehdy, tak tentokrát nic.

Kdy naposledy se vám podařilo vstřelit čtyři góly? Mezi dospělými poprvé, ale v dorostu to bylo docela běžné.

