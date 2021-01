Fotbalisté Bílkovic jsou na čtvrtém místě III. třídy. Klub patří mez ty, které mají hlasovací právo na blížící se valné hromadě OFS Benešov. Podle slov předsedy Josefa Šimánka Bílkovice podpoří iniciativu (F)evoluce.

Fotbalisté Bílkovic, ilustrační fotografie | Foto: Dagmar Březinová

Jedním z klubů, které zaujala (F)evoluce by měly být i Bílkovice. „Podpoříme toto hnutí, chceme, aby ve fotbale došlo k nějakým změnám. Snad to budou změny k lepšímu,“ sdělil na úvod předseda Bílkovic Josef Šimánek a pokračoval. „Rozhodně nechci všechno kritizovat, ale myslím si, že by se mělo lépe pracovat s mládeží. Důležité také bude věnovat se rozhodčím.“