Fotbalisté Maršovic odehráli osm zápasů v rámci krajského přeboru a získali 16 bodů. V tabulce jsou na třetí pozici za Týncem nad Sázavou a Jankovem. Kouč Hašek je se současným umístěním spokojený. „Vzhledem k úzkému kádru a neustálým změnám v sestavě kvůli vynuceným a někdy i nevynuceným absencím je to asi maximum, na co v současnosti můžeme pomýšlet,” řekl Michal Hašek.

Byť má Sokol Maršovice úzký kádr, trenér Hašek nepředpokládá, že by mělo dojít k posílení. „Změny v kádru nejsou na pořadu dne. Díky nastalé situaci těžko předvídat, kdy se začne třeba jen trénovat. Spíš si přeji, abychom se sešli všichni, kteří jsme sezonu na podzim začínali. Přestávka už je dlouhá a hráči si odvykli na pravidelnou zátěž. Ale nebudeme jediní, kdo s tím asi bude mít problémy.”

Maršovičtí pět zápasů vyhráli, dva prohráli a jednou remizovali. „Nejvíce se nám dařilo při domácím vysokém vítězství 6:2 se Struhařovem a naopak největší fiasko bylo v Týnci, kde jsme prohráli 0:7,” poukázal trenér na zápasy, které vyčnívaly nad ostatními.

V současné době se ve fotbalovém světě hodně hovoří o hnutí (F)evoluce. Některé kluby jsou z něho nadšení, jiné optimismus mírní. Maršovice patří spíše do té druhé skupiny. „Proběhnou volby a většina lidí si myslí, že každá změna automaticky znamená posun dopředu. Tak to ale vždycky není. To ukáže až čas, ale rozhodně si nemyslím, že všechno bylo špatně. Hodně lidí na okresní úrovni obětovalo spoustu svého času a teď se hází všichni do jednoho pytle. Zatím se jen slibuje, za dva tři roky uvidíme, jaké budou výsledky,” poznamenal Michal Hašek.

Maršovický trenér poukázal na to, že by do amatérského fotbalu mohlo být vloženo více peněz „Přál bych si, aby na činnost a zlepšení zázemí malých vesnických klubů bylo věnováno více financí. Tam to dělají lidé v drtivé většině zcela zdarma a spíš do toho ještě v mnoha případech své peníze naopak investují.”

Pro sezonu 2020/2021 přihlásil Sokol Maršovice do soutěží čtyři kategorie mládeže a dvě dospělé. „To už je na organizaci a finance slušná porce a musím vyseknout poklonu všem trenérům a vedoucím, kteří jejich chod zajišťují. I z toho důvodu bychom chtěli i nadále zlepšovat a rozšiřovat náš areál Trávníky,” řekl Hašek a pokračoval. „Hlavní kabiny ze šedesátých let toho už mají hodně za sebou a kapacitně už by nám samotné ani nestačil,” poukázal na jeden z hlavních nedostatků.

Rekonstrukce a úpravy v areálu jsou závislé na financích a i na spolupráci oddílu s Městysem Maršovice. „Momentálně jsme rádi za menší novou stavbu dvou kabin včetně sociálního zázemí, kterou se nám v nedávné době podařilo společně vybudovat a která slouží všem domácím družstvům. Přesto stále zápasíme s nedostatkem prostoru,” povzdychl si Hašek, který dodal na závěr, že se klub dlouhodobě stará o fanoušky a pokouší se pro ně neustále vymýšlet nějaké atraktivní novinky.