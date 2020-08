Další zajímavostí zápasu bylo, že se hrálo netradičně na třetiny. Kromě této zvláštnosti se museli oba soupeři vypořádat s náročnými klimatickými podmínkami – způsobené velký horkem. Se vším se lépe vyrovnali hosté, kteří dokázali uspět navzdory faktu, že disponovali výrazně užším kádrem než domácí. „Na zápas se nás sešlo devatenáct, což bylo příjemným překvapením . Soupeř tak široký kádr neměl, což se projevilo hlavně v závěru zápasu, kdy jeho tempo klesalo rychleji než naše,“ stálo v hodnocení na klubovém webu.

Kosova Hora ovšem těžila z dobrého vstupu do utkání, když si i díky proměněné penaltě vypracovala ještě před naplněním první poloviny utkání dvougólový náskok. „V poli to bylo vyrovnané utkání. Jediný rozdíl byl v zakončení. Ve druhé polovině hrací doby jsme byli na míči přeci jen o něco více než soupeř, ale stále jsme nebyli v zakončení tolik nebezpeční,“ byli si vědomi Čerčanští.

Náznakem změny ale bylo nastřelené břevno. Od té doby Čerčany zcela převzaly iniciativu, načež dokázaly i srovnat. Nejprve hostujícího gólmana přeloboval Patrik Řezníček a o pár minut později smazal manko křížnou přízemní střelou Martin Čeljuska.

Jenže krátce po vyrovnávací trefě domácí polevili v koncentraci a Kosova Hora z ojedinělé akce udeřila potřetí. Protože už do konce zápasu chybělo opravdu málo času, Čerčany už odpovědět nedokázaly. „I když jsme nehráli úplně špatně, tak bylo vidět, že horko, nerozehranost a kombinovaná sestava naší hře moc neprospěla. Přesto tam rozhodně bylo hodně zajímavých momentů. Soupeř byl ale o něco málo lepší, tedy hlavně efektivnější, a tak si výhru zasloužil,“ uznali domácí.

HNED DVĚ ODVETY

Už zítra (4. srpna) ale budou mít šanci na reparát. „Aby toho nebylo úplně málo, tak s Kosovou Horou se následně utkáme i do třetice. A to ve čtvrtek (6. srpna) na hřišti soupeře. Posledním přípravným zápasem by pak mělo být utkání s Mirošovicemi. Pak už přijdou na řadu první ostré zápasy. Konkrétně pohárové utkání v Popovicích (15. srpna). týden na to by už mělo dojít první utkání nového ročníku, ale přesný rozpis ještě stále nebyl zveřejněn,“ uvedli Čerčanští.