„S ohledem na vývoj situace ohledně koronaviru a platná nařízení vlády máme možnost opět začít s tréninkem mládežnických týmů a B týmu. Vím, že to pro nás pro všechny byla dlouhá doba a že se všichni na návrat mezi své kamarády a trenéry těší. I nadále však platí určitá omezení, která musíme všichni respektovat,“ sdělil prostřednictvím klubového webu předseda Petr Lajda a dodal: „Všichni se určitě těší zpět na hřiště, ovšem stále dbejme na zdraví dětí a všech, kterých se návrat do tréninkového procesu týká. Zdraví je to nejdůležitější.“

I proto budou tréninkové jednotky, vyjma druholigového A mužstva, které se již delší dobu chystá na případné pokračování FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, dobrovolné.