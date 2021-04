Svitne amatérským fotbalistům naděje, že se ještě v rozehrané sezoně vrátí na zelené trávníky? Podle slov generálního sekretáře fotbalové asociace Jana Paulyho určitě ano. „Věřím, že nějaká naděje nám stále ještě zbyla. A že alespoň polovinu soutěží skutečně dohrajeme,“ uvedl na středeční valné hromadě Olomouckého krajského fotbalového svazu. Podle něj by kluby mohly po Velikonocích začít trénovat a k restartu pak mohlo dojít ještě do konce dubna.

Ilustrační foto | Foto: Petra Ratajová

Co o tom soudí zástupci některých klubů z Benešovska? Jako první se pro redakci Deníku vyjádřil k situaci předseda FC Libouň Petr Lhotka . „Pokud jde o trénování, tak nám je to jedno. Náš tým už dvaadvacet let netrénuje a pouze hraje zápasy,“ sdělil se smíchem Lhotka.