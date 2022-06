Jenže góly jste vstřelili jen dva…

No právě, navíc druhá půle byla z naší strany hodně špatná, byli jsme nervózní, nedařilo se nám. Postupice okolo 70. minuty snížily a na konci zápasu jsme se báli o výsledek. Ke konci jsme už nemohli střídat, neměli jsme hráče, na utkání jsme jeli s dvěma dorostenci.

Kdy jste začal věřit, že utkání pro váš tým dopadne dobře?

Abych pravdu řekl, tak až v momentě, kdy hlavní rozhodčí pískl do píšťalky a ukončil zápas.

Petr Veselka, asistent trenéra Křivsoudova.Zdroj: Křivsoudov

Jaké emoce ve vás byly bezprostředně po konci zápasu?

Vzhledem k průběhu zápasu nebyly prakticky žádné. Chtěli jsme odehrát toto utkání jinak. Každému následně došlo, že jsme dokázali něco, co v Křivsoudově nemá obdoby. Po třiceti šesti letech od znovuzaložení jsme postoupili do krajské soutěže.

Jak jste triumf v okresním přeboru oslavili?

Na hrací ploše, po zápase, žádné velké oslavy nebyly, všichni si byli vědomi, že výkon nebyl ideální. Do poslední chvíle jsme se obávali o výsledek. Souběžně hraný zápas Struhařova jsem raději ani nesledoval. Já jsem dost pověrčivý, takže jsem se na žádné oslavy ani nepřipravoval.

Pokračujte.

Nenechávali jsme vyrábět mistrovská trička ani kšiltovky, protože by se nám to mohlo vymstít. Po zápase jsme šli do restaurace, fanouškům a hráčům jsme tam věnovali sud piva, což byla první oslava. Kdo mohl, tak poseděl. Někteří se vrátili do Prahy. Navíc v pondělí šla většina hráčů do práce, takže žádné velké oslavy nebyly. Na to si čas najdeme později. Až si pořádně uvědomíme, co jsme dokázali a co znamená postup, tak uděláme akci v našem sportovním areálu. Pozveme fanoušky a důstojně to oslavíme.

Když se ohlédnete za postupovou sezonou, jaká byla?

O postup jsme bojovali v podstatě už čtvrtým rokem. Před čtyřmi roky jsme vypadli ze hry o postup v posledním kole, pak dva ročníky nebyly dohrané. Do této sezony jsme šli s tím, že chceme hrát na předních místech tabulky. Po koronavirové pauze trénování a tréninková morálka poněkud opadla. Postupně jsem zjistil, že to nebyl problém jen náš, ale také dalších týmů. Postup se nám podařil v ročníku, ve kterém jsme nepodávali tak ideální výkony, jako v minulosti.



Sehrálo jistou roli i štěstí?

Ano, pokud chce být tým úspěšný, tak štěstí potřebuje. Některé zápasy jsme dokázali vyhrát nebo v nich bodovat se štěstím. V minulosti jsme možná více trénovali, ale štěstí se od nás odklonilo. Teď se otočilo na naši stranu.



Někteří fotbalisté navíc získali více zkušeností…

Tým máme dlouhou dobu plus minus ve stejném složení. Problém je v tom, že máme úzký kádr. Pokud se nám někdo zraní, tak nemáme moc možností, jak ho nahradit. Na konci sezony se nám zranil nejlepší střelec Luboš Ptáček. Prakticky celou soutěž jsme odehráli ve dvanácti lidech. Pokud měli chuť a čas dorostenci, tak nám chodili pomáhat.

Vybojovali jste si možnost přihlásit se do I. B třídy. Využijete ji?

Možnosti využijeme. Nikdy jsme o tom nemlžili, narovinu jsem říkal, že pokud si postup vybojujeme, tak určitě chceme zkusit vyšší soutěž. Je mi jasně, že to bude těžké. Pokud neposílíme kádr, tak je to možná pro nás soutěž na jeden rok. Chceme si vyzkoušet hrát proti jiným soupeřům, na jiných hřištích. Chceme poznat jiné fanoušky. Bereme to jako velkou výzvu a jako dárek pro naše věrné fanoušky. Troufám si říct, že v okresním přeboru máme nejlepší fanoušky.

Nebude krajská soutěž finančně náročnější?

Z financování strach nemám. Jsme na okraji okresu, takže i v rámci okresního přeboru jsme cestovali dost. Vím, které týmy tam jsou, takže myslím, že o to moc náročnější na cestování nebude.



Na který tým se nejvíce těšíte?

Kondrac sestoupila, Olbramovice také, takže zůstaly jen Miřetice, což je vesnice kousek od nás. Bude to pro nás derby. Těším se také na pražské týmy, za které někdy hrají bývalí reprezentanti nebo hráči, kteří mají zkušenosti s vyššími soutěžemi.