Redakce Deníku oslovila hráče a funkcionáře klubů, aby vyjádřili svůj názor s ohledem na pokračování letošní (nejen) okresní fotbalové sezony na Benešovsku. Přesné znění otázky bylo: Jak vidíte restart fotbalových soutěží a s tím spojené dohrání probíhajícího ročníku 2020/2021?

Ilustrační foto | Foto: Deník / Bedřich Klíma

„Všichni bychom si už fotbal určitě rádi zahráli. Kdy to ale bude, to teď není vůbec jasné,“ to byla bezesporu nejčastější slova, která se v průzkumu objevovala. Zatímco někteří jsou optimisty, někteří jsou vzhledem k aktuálnímu stavu nastalé pandemické situace steptičtí.