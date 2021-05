„Od začátku, kdy jsme se ujali vedení OFS Benešov, jsme diskutovali o tom, že pokud budou mistrovské soutěže opět předčasně ukončeny, jako minulý rok, chceme klubům tentokrát nabídnout alternativu. Základem všeho je ale zájem klubů a ten nás potěšil,“ prohlásil předseda Tomáš Novák.

Zejména v kategorii dospělých je zájem velký, konkrétně sedmadvacet týmů. Výkonný výbor se ve shodě s komisemi rozhodl o uspořádání Letního poháru OFS Benešov, kde hodlá využit takzvaný švýcarský losovací systém (jsou losována jednotlivá kola podle výsledků těch předchozích pozn. red.), který mimochodem zvažuje UEFA aplikovat i pro Ligu mistrů.

„Osobně jsem si v minulém roce, kdy jsme v Benešově pořádali Letní ligu pro třetiligové týmy, ověřil, že hrát o body je vždy zajímavější a atraktivnější, než hrát jen přátelská utkání. Věříme, že se klubům bude tato soutěž líbit a že, pokud bude umožněna i účast diváků, díky ní zase fotbal oživí dění v našich obcích,” řekl Tomáš Novák.

Dále má zájem hrát soutěže osm týmů dorostu, šest družstev starších žáků a devět družstev mladších žáků. Zde by se hrálo systémem každý s každým, což by podle sdělení vedení OFS Benešov mělo pro některé kategorie znamenat i vloženou hrací středu.

K rozehrání soutěží napříč kategoriemi by mělo dojít ideálně o víkendu 22. a 23. května. Hrát by se pak měly nejpozději do 30. června. Počítá se, že v jejich rámci budou standardně fungovat všechny komise a budou tak mimo jiné nasazováni i rozhodčí - v soutěži dospělých ideálně všechny tři na zápas.

Výkonný výbor v tomto týdnu ještě definuje rozpis soutěží a kluby budou vyzvány k definitivnímu přihlášení týmů. V pondělí 17. května by mělo již dojít k rozlosování soutěží. U soutěže dospělých bude rozlosováno pouze úvodní kolo.