Hráči musí pochopit, že bez tréninku to nepůjde, říká po jarní premiéře Tesař

Fotbalisté Vlašimi mají právě vzhledem k předchozímu vzájemnému zápasu o motivaci postaráno. „Bude to bojovný zápas, chceme potvrdit tři body z posledního domácího zápasu. Uděláme maximum pro bodový zisk, sdělil vlašimský trenér Václav Toupal a pokračoval. „Doufám, že nám dá popořádku Marek Pešek, kterého jsme kvůli drobnému zranění museli střídat v 50. minutě. Je to pro nás důležité, aby se dva hráči, kteří vypadají nadějně, vrátili do sestavy. Do Nespek bychom chtěli odcestovat s trochu širším kádrem,“ vyhlíží sobotní zápas.

Červená karta? Naprosto zasloužená, říká po výhře trenér Vlašimi „B“ Toupal

Vlašim svůj první jarní zápas vyhrála těsně 1:0, naopak Nespeky minulý víkend prohrály v Klíčanech 0:4. „Kluci budou muset pochopit, že bez tréninku to nejde. Myslím si, že v přípravě netrénovali tak, jako vždy, tréninková účast byla špatná. Máme trénink dvakrát v týdnu a kluci na něm prostě musí být,"konstatoval nespecký trenér Tesař.