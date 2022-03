Osmatřicetiletý vítěz výběrového řízení se zapojil do chodu SKFS prakticky okamžitě. Už v pondělí 14. března byl na SKFS a současný sekretář Zdeněk Tasch mu předával agendu. „Nyní bude probíhat zaškolení. Nejde funkci převzít ze dne na den, ale jsem ochoten nastoupit kdykoliv,“ usmíval se Tomáš Turek. O přesném datu nástupu se dohodne s předsedou svazu Tomášem Neumannem.

Tomáš Turek žije v Pyšelích, kde začal s fotbalem jako hráč. „Nastupoval jsem za mládežnické týmy v krajských soutěžích. Stejně tak i za dospělé,“ představil se nový sekretář. Později se stal fotbalovým funkcionářem. „Bavilo mě to. I když jsem fotbal hrál, tak jsem se zajímal o věci okolo. Přišlo to samo. Začal jsem v Pyšelích, kde jsem působil do roku 2008,“ zavzpomínal na své začátky Turek.

V roce 2008 přešel následně do klubu SK Benešov, kde působí jako hlavní sekretář klubu dodnes. Nyní se rozhodl posunout z klubu do krajské asociace. Do výběrového řízení se přihlásil shodou několika okolností. „V zaměstnání se připravoval prodej firmy, kde jsem byl zaměstnán. Když jsem zjistil, že je vypsané výběrové řízení, tak díky lásce k fotbalu jsem neváhal, přihlásil se a byl připraven v případě úspěchu ihned nastoupit,“ prozradil nově zvolený krajský sekretář.

Pracovní poměr v Benešově hodlá Turek ukončit do konce této sezony. Jak sám říká, tak velká agenda nelze předat ze dne na den. „Po celé jaro bude probíhat fáze předávání zkušeností a agendy. Zkrátka všeho, co funkce obnáší. Oficiálně v klubu skončím k 30. červnu. Jaro ještě nějak dojedu. Zatím to vypadá, že mou práci budeme dělit mezi dva až tři lidi, kteří v klubu momentálně působí,“ nastínil plány pro nejbližší měsíce Turek.

Prvním úkolem nového sekretáře bude naučit se všechny rozpisy a řády, které SKFS používá. „Naše mužstva SK Benešov i SK Pyšely dlouhodobě v krajských soutěžích působily. Po fotbalové stránce vím, o co jde. Najezdili jsme mnoho kilometrů po středních Čechách. Znám také lidi z komisí. Budu se muset blíže podívat na Rozpis soutěží. Je to otázka jen praxe. Nebude to dlouho trvat a budu mít vše zmáknuté,“ slíbil Tomáš Turek.

Výběrového řízení na pozici sekretáře SKFS se zúčastnilo 30 osob. Do druhého kola, které se konalo formou online rozhovorů, postoupilo šest nejlepších. Dva z nich pak postoupili do finálového pohovoru s Výkonným výborem SKFS. Vítěz získal většinu hlasů VV SKFS.

Autor: SKFS