Jak hodnotíte zápas proti Tuchlovicím? Rozehráli jsme ho výborně. Hned na začátku zápasu obešel Pepa Petlička všechny hráče, které měl okolo sebe včetně brankáře a dával by do prázdné branky. Vybojoval penaltu, kterou proměnil Miloslav Klauz. Pak jsme soupeři dovolili vyrovnat. Následně jsem musel vystřídat zraněného Luboše Braného, což byl výrazný zásah do sestavy. Na jeho místo šel Michal Kučaba. Začali jsme být více nebezpeční směrem dopředu. Podařilo se nám vstřelit dvě pěkné branky a v poločase jsme vedli 3:1.

Ve druhé části zápasu seobraz hry změnil, že?

Do druhé půle jsme si řekli, že budeme hrát aktivně. Byla má chyba, že jsme nezaparkovali autobus a nesnažili jsme se uhrát tento výsledek, je však otázkou, jestli by zápas nedopadl ještě hůře, když soupeř do hry poslal další vysoké hráče. Nabádal jsem hráče k tomu, aby byli aktivní a soupeři narušovali rozehrávku. Tuchlovice vystřídaly, poslaly do hry tři vysoké hráče a začaly hrát jednoduchý fotbal. Nakopávaly míče, což nám dělalo problémy.

Navíc se zranil další hráč…

Krátce po začátku druhého poločasu jsem musel střídat Davida Peštu, což nám znovu nabouralo systém hry. I tak jsme měli šance na to, abychom navýšili vedení. Mezi padesátou a šedesátou minutou jsme měli tři velké šance. Trefili jsme tyč a nepodařilo se nám dát gól.

V čem byste viděl důvod ztráty dvoubrankového vedení?

Prohrávali jsme hlavičkové souboje před naší brankou, neměli jsme snad ani jeden míč. Soupeř dal náhodný gól a snížil. Následně jsme mu darovali penaltu, díky které srovnal na 3:3.

Jak berete nerozhodný výsledek?

Ve finále jsme mohli i prohrát vzhledem k šancím soupeře. Na druhou stranu, v 93. minutě si Kačaba udělal nádherně dva hráče, šel do vápna, ale tentokrát nezachoval klidnou hlavu. Bránu přestřelil, takže remíza asi spravedlivá.

Z vašeho hlasu cítím zklamání, pletu se?

Mrzí mě to, v poločase jsme vedli 3:1 a měli jsme zápas vyhrát. Nemáme tak široký kádr, zranili se nám dva hráči a je těžké je nahradit. Minulý týden v Poděbradech jsme střídáním mužstvo posilovali a tentokrát to nevyšlo. Jsem moc rád, že nám kluci z „B“ týmu chodí pomoct, když nás je málo, ale upřímně nemají kvalitu na to, aby mohli hrát krajský přebor. Výsledek tohoto zápasu beru na sebe, je to má chyba.

Jaký je zdravotní stav zraněných hráčů?

David Pešta má natažený sval a Luboš Braný si udělal výron v kotníku. Nevypadá to dobře, v závěru sezony si budeme pravděpodobně muset poradit i bez nich. Bude to náročné.