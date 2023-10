Fotbalisté Nespek mají nového hlavního trenéra. Dosavadní kouč Milan Knížek u týmu ze zdravotních důvodů končí. Na jeho pozici nastoupí Martin Bárta, který by měl být s týmem už při víkendovém utkání v Březové.

Fotbalisté Nespek budou hrát v Březové pod novým koučem. | Foto: Sokol Nespeky/Luděk Rublič

Třiapadesátiletý Knížek dovedl v loňské sezoně Nespeky ke třetímu místu v krajském přeboru. Tým se následně rozhodl přijmout nabídku a šel o patro výš do divize. V ní se ale nováčkovi zatím vůbec nedaří. Po devíti kolech je zatím se dvěma body poslední. Knížek vedl tým ještě v utkání v Českém Brodě, který jeho svěřenci prohráli. V tom posledním s Neratovicemi už chyběl.

„Milan Knížek skončil ze zdravotních důvodu. Nového trenéra máme nakontaktovaného. Zatím tým vede Petr Novotný, ale už v týdnu se k němu připojí Martin Bárta. Doufám, že svými zkušenostmi z nás deku sundá,“ uvedl asistent Petr Králíček. Nový kouč bude mít na lavičce Nespek hlavní úkol vyhnout se sestupu, případně nastavit tým tak, aby mohl o ní ještě ve druhé polovině sezony bojovat.

„Řekněme, že Martin Bárta je dost zkušený tým na jarní část soutěže, abychom si tam vytvořili nějakou výchozí pozici a pokusili se zamíchat pořadím ve spodku tabulky. Rozhodně se nevzdáváme, chceme bojovat. Nic není tak, že bychom byli odevzdaní,“ uvedl Králíček.

Bárta by se měl představit na lavičce Nespek v nadcházejícím duelu v Březové. „Tam to bude ještě obtížné, navíc daleko. Pak ale přijdou zápasy, na které se budeme soustředit. Do konce podzimu chceme vybojovat nějaké body, abychom si do jara vytvořili pevnou půdu pod nohami,“ uzavřel asistent kouče posledního celku Divize B.