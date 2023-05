Na tenhle zápas členového nespeckého klubu jen tak nezapomenou. V rámci 26. kola středočeského přeboru vyhráli fotbalisté Sokola Nespeky ve Hvozdnici s béčkem Povltavské Fotbalové akademie 3:2. Nešlo jen o tři body, ale o emoce, jaké tento zápas provázely.

"Všechno to bylo emočně strašně silné. Jednomu z našich hráčů Pepovi Petličkovi porodila den před zápasem manželka dceru, stihl přijet na zápas a všichni jsme mu byli vděční. Odehrál ho fantasticky, vstřelil branku, co více na to říct," vypráví Petr Králíček, asistent hlavního nespeckého trenéra Milana Knížka.

Nespeky v minulém kole porazily nevyzpytatelné Průhonice 4:0, nyní uspěly v přestřelce ve Hvozdnici. Po pěti zápasech bez výhry jsou Nespeky zpět! "Dalo by se to tak říct. Výpadek byl ale třízápasový, odehráli jsme poté dobrý zápas v Hřebči. Bohužel jsme ho bodově nezúročili, ale byl to naprosto fantastický výkon, který nás vrátil zpátky do soutěže," pokračuje Králíček.

Ve Hvozdnici to proti rezervě Povltavské FA ale nebylo vůbec nic jednoduchého. Domácí dvakrát vedli a hosté museli neustále dotahovat. Povltavská vyhrála první půli gólem Dvořáka 1:0, ihned po změně stran srovnal zmiňovaný Petlička, ale hned o minutu později dal domácím zpátky vedení Tomanec.

Na druhé vyrovnání se čekalo do 58. minuty, kdy se prosadil Pešta, vítězný gól si pak nechal na 81. minutu nespecký Turek - 2:3!

"Byl to strašidelně náročný zápas," vypráví Petr Králíček. "Pořád jsme dotahovali, až dal Martin Turek rozhodující gól. Jak jsem říkal, všechno bylo zamotané, emočně silné, Martin zase čeká s mojí dcerou potomka. I když nebylo všechno dokonalé, všichni hráči na hřišti nechali srdce. Na takový zápas se bude dobře vzpomínat, navíc jsme ve Hvozdnici nevyhráli už dlouho," povídá Králíček.

Vedoucí Hřebeč doma nečekaně podlehla Mnichovohradištskému SK a Nespeky na ni ztrácejí pět kol před koncem čtyři body.

"Ve hře je těch bodů ještě strašně moc. Tím, jak soutěž končí a všichni začínají kalkulovat a počítat, to je složité. My jsme nad věcí a nic neřešíme. Hrajeme fotbal tak, abychom udělali co nejvíce bodů a jako to dopadne, ví jen pánbůh. Chceme vyhrávat, hrát dobrý fotbal, bavit se jím. Kádr máme dozdravený, hraje nás patnáct šestnáct. Ono to nějak dopadne…," dodává s úsměvem Petr Králíček.

