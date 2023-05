Fotbalisté Votic nejeli na hřiště nymburského Polabanu v roli favoritů, ale byli to právě oni, kdo nakonec bral tři body. Díky tomu za sebou Votičtí v tabulce nechali Čáslav B a Lysou nad Labem, aktuálně jsou jedenáctí a další soupeře nad sebou mají "na dostřel".

Fotbalisté Nymburku (na snímku ze zápasu proti Čelákovicím) na domácím trávníku podlehli Voticím 1:2. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Zápas se přitom od začátku vyvíjel lépe pro domácí. Ze zápasu uběhlo teprve osm minut a votický branář Tůma lovil míč ze své sítě už po osmi minutách, kdy otevřel střelecký účet domácí Vacík.

"Hra se ale poté vyrovnala, byli jsme lepší a zaslouženě vyrovnali," říká k utkání trenér Votic Marek Štork. Zmínil i situaci z 28. minuty, kdy bylo srovnáno zásluhou gólu Matouška."Ve druhém poločase to bylo vyrovnané, ale poté Nymburk trochu převzal kontrolu a šel za vítězstvím. My jsme dopláceli na to, že se nám sešlo hodně omluvenek a na střídání měli dorostence," pokračuje Štork.

V Choceradech je skvělá parta, pochvalují si střelci Kadlec s Čejkou

V závěru zápasu Nymburk tlačil a snažil se strhnout vedení zpět na svoji stranu. To se mu ale nepodařilo a pořádně ledovou sprchou pro domácí byl únik votického Říhy v 89. minuty a jeho vítězný gól na 2:1!

"Dali jsme našeho nejrychlejšího hráče do útoku a ten v době, kdy Nymburk tlačil, utekl, šel sám na branku a proměnil. Pak už to kluci ubránili. Byla to šťastná výhra, zápasu by zřejmě slušela spíše remíza. Pro nás to jsou ale hodně cenné tři body," dodal Marek Štork.

Derby vyhrál favorit. Votice ale byly Poříčí důstojným soupeřem

„Po úvodním tlaku a chybě hostí jsme dali první branku, na kterou dokázali hosté odpovědět po chvilce. My jsme v tu chvíli do zbytku poločasu na hřišti neexistovali. Do druhé půle jsme vstoupili lepším výkonem a lehce pozměněnou sestavou, vytvořili jsme si několik vyložených brankových příležitostí, ale nic jsme nedali. Při závěrečném tlaku nám dali hosté z brejku rozhodující gól,“ litoval po utkání jeden z dvojice nymburských trenérů Radek Hanuš.

„Zahodili jsme čtyři vyložené šance. Je vidět oproti minulému týdnu pokrok ve hře, ale neumíme proměňovat tak velké příležitosti,“ dodal kouč Polabanu.

Nymburk - Votice 1:2 (1:1)

Branky: 8. Vacík – 28. Matoušek, 89. Říha. Rozhodčí: Babák - Pipek, Volenec. ŽK: 88. Drobný - 51. Sládek, 86. Šlejmar, 88. Matoušek. Diváků: 100.