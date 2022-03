Když se ohlédnete za přípravnými zápasy, jaké byly?

Celkem jsme odehráli šest přípravných zápasů. Nejpovedenější bych řekl, že byl ten první. Hráli jsme proti dorostu Táborska. I když šlo o první přípravný zápas, tak jsem byl s výkonem našeho týmu spokojený. Ve Vlašimi jsme hráli proti týmu z krajského přeboru, s tímto zápasem jsem byl také spokojený, vyhráli jsme 7:2. Poslední přípravný zápas jsme hráli proti Jistebnici, která hraje jihočeskou B třídu.

Tento zápas se vám také zamlouval?

Ano, byl to typ soupeře, který potkáváme v naší soutěži. Hrál hodně důrazně, jednodušší fotbal. Pokud proti nám hraje tým tento styl hry, dělá nám to problémy. Jsem rád, že jsme si to mohli vyzkoušet během přípravy.

Změnil se váš kádr během zimní přestávky?

Vůbec ne, zůstali jsme ve stejném složení. Někteří zranění hráči se doléčili, takže na začátku jarní části budeme v plném počtu. Dokázal bych si představit dva hráče na doplnění kádru, ale nemáme finance na to, abychom mohli nějaké fotbalisty zaplatit. Takže pokud budeme všichni zdravotně v pořádku, budu spokojený.

Jaké jsou týmové cíle pro jarní část?

Chceme se v tabulce posunout výš, s umístěním po podzimní části spokojený nejsem. Se soupeři z horní části tabulky dokážeme hrát dobře, ale pak nás poráží týmy, které jsou pod námi. Doufám, že budeme hrát pěkný fotbal, což je také náš cíl. Chtěl bych být do pátého místa.

