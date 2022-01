Jak to vypadá se zimní přípravou ve Voticích? Začínáme v úterý 18. února. V hráčském kádru zatím žádné změny nemáme. Na tréninku by mělo být přibližně šestnáct hráčů, kteří patří do hlavního týmu. Na přípravu jsme si vzali několik dorostenců, kteří budou trénovat s námi. Zhruba devatenáct hráčů s námi zahájí zimní přípravu.

S tímto počtem jste spokojený?

S počtem ano, ale dokázal bych si představit ještě jednu dvě posily. Vedli jsme nějaká jednání, část nedopadla, některá ještě probíhají.

Mohl byste být konkrétnější?

Byli jsme domluvení, že mi během zimy dá několik hráčů vědět, zda by chtěli hrát za náš tým, ale rozhodli se zůstat v současném klubu, my jim nic extra nabídnout nemůžeme. Aktuálně jednáme s jedním hráčem z Prahy z vyšší soutěže a s jedním z nižší soutěže. Uvidíme, jak na tom budou časově. Čekám na jejich rozhodnutí.

Na internetových stránkách máte napsané čtyři přípravné zápasy, je to podle vás dostatečný počet?

Není to dostatečný počet, ještě nějaké zápasy řešíme. Chtěli bychom hrát s nejstarším dorostem Benešova, podle domluvy bychom měli sehrát dva zápasy. Zatím se ale neschází, takže nemáme ještě přesný termín. Ještě řešíme zápasy na začátku přípravy, protože 29. ledna a 5. února nám vypadly pražské kluby, nechtěly přijet, a tak hledáme náhradní soupeře.

Jak se hráči těší na začátek přípravy?

Myslím si, že se hodně těší. Záměrně jsem jim nechal delší pauzu, aby byli více natěšení.



Nemáte obavy z kondice, ve které se hráči vrátí do přípravy?

To nemám. Pokud by někdo byl na tom špatně, tak věřím, že se brzy vrátí do dobré kondice.

Seznam aktuálně naplánovaných přípravných zápasů Votic

12. února Votice - Teplýšovice, 14:00 UMT Votice

19. února Votice - Miřetice, 14:00 UMT Votice

26. února Vlašim "B" - Votice, Vlašim

5. března Votice - Jístebnice, 14:00 UMT Votice