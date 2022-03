Voticím jarní premiéra vyšla, zápas proti Doksům rozhodl Sládek

Aktivnější vstup do zápasu měl tým z okresu Kladno, který si vypracoval zajímavé příležitosti. „Pokud vynechám začátek zápasu, kdy měl soupeř dvě šance, tak jsme utkání vzali do svých rukou. Podařilo se nám vstřelit gól, následně jsme mohli přidat i další, ale to se nestalo,” litoval po utkání trenér Marek Štork.

Jeho svěřenci se dokázali prosadit hned v úvodu zápasu, ve dvanácté minutě se po pěkné kombinaci prosadil Martin Sládek. „Usadili jsme se se na útočné polovině. Z pravé strany přišel centr a Martin Sládek míč jen doklepl do brány,” popisuje jedinou branku zápasu votický kouč. Obrátek hry se ve druhé polovině výrazně změnil. „Ve druhém poločase to byl velký boj, Doksy zjednodušily hru a dá se říct, že my jsme se jen bránili. Do žádné velké šance jsme je nepustili,” poznamenal Štork.

Vzhledem ke stavu trávníku na hlavním hřišti sehrály Votice úvodní jarní mistrovský duel na umělém povrchu. „I když se hrálo na umělce, tak přišlo docela dost našich fanoušků, přijeli také lidé z Doks. Atmosféra byla dobrá,” uzavřel Štork.



I. A. třída, skupina A, 16. kolo

Votice - Doksy 1:0. Branky: 12. Sládek. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 2:0. Diváci: 70.

Votice: Tůma - Šlejmar, Baťha, Sládek, Říha, Slunečko (83. Říha), Kramný (70. Štork), Rezek, Holánek, Tábořík (54. Vrzal), Navrátil.

Doksy: Tesař - Černý, Samek, Pešička, Čampulka, Dlouhý (73. Kostka), Böhm (80. Steckovič), Chaloupka, Prošek (46. Maří/k), Galbavý, Balík.

