Votice vstoupily do jarní části, jako když udeří blesk. Od úvodního výkopu uběhlo sotva pár vteřin a domácí se radovali z úvodní branky, kterou obstaral Navrátil. „Takže krásný začátek po přípravě a potom všem,“ usmíval se trenér Michal Budil. Radost ve tváři mu zmizela po deseti minutách zápasu, kdy Klecany házely dlouhý aut a míč se dostal ke Dvořákovi, jenž srovnal.

Úsměv se domácímu kouči ale vrátil ještě v průběhu prvního poločasu. Vedení Voticím vrátila opora domácího celku Tomáš Kramný, který byl na konci vydařené akce. Poslední celek tabulky následně udržel náskok nejen do přestávky, ale až do závěrečného hvizdu. „Celou druhou půli i proti větru jsme ustáli,“ ulevil si Budil. „Co nás trápí, tak jednoznačně koncovka, kdy jasné příležitosti nedáváme,“ dodal vzápětí.

Tentokrát ale nemusel litovat. Votice jsou zpátky ve hře a musí se nimi počítat. Doma porazily nejhorší tým na hřištích soupeřů. Klecany uhrály venku na podzim jediný bod a jejich špatná bilance pokračuje i po víkendovém klání.

„Mají ale jinak celkově nový tým. Samí mladí a běhaví kluci, my jsme je ale dokázali eliminovat včetně Vaktora, který jim tvořil hru. I za tohohle stavu nepotřebujeme nějaké extra posily. Stačí, když si to hráči přeberou v hlavách. Lepší vstup do sezony nemohl být. Vyšel nám, jak jsme chtěli,“ uzavřel votický kouč.

Votice – Klecany 2:1 (2:1)

Branky: 2. Navrátil, 27. Kramný – 11. Dvořák. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Špicl – Divilek, Palek. Diváci: 150.