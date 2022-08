Vyrovnaný stav však dlouhou dobu nevydržel, protože domácí Jiří Růžička překonal brankáře Votic pouhých osm minut po vyrovnávající brance. Hostující brankář Jan Tůma netrefil letící centr a Hlízov snadno skóroval.

Musíme se z toho vyhrabat společně, říká střelec teenager Langhamer

„V poločase jsme si par věci vyříkali a chtěli rychle vstřelit gól. Věřili jsme, že to můžeme otočit,“ přiblížil přestávkové vedení v kabině trenér Štork. Jeho tým skutečně vstoupil dobře do druhé části zápasu, po střele Marka Slunečka bylo srovnáno. „Místo otočení výsledku přišla kuriózní chyba našeho gólmana, který si dal vlastní gól,“ okomentoval moment z 50. minuty hostující trenér. Hlízovský Martin Maxa se prosadil v šest minut později a poslal domácí do pohodlného dvoubrankového vedení. Hlízov vyhrál 4:2.

„Snaha byla, ale už jsme se nedokázali zapamatovat,“ smutnil po zápase Štork a pokračoval. „Gólmanovi se zápas vyloženě nepovedl. Všichni víme, že se to muže stát. U něj ale moc dobře víme, že nás podrží v dalších zápasech a důležitá utkání i díky němu zvládneme,“ řekl povzbudivě Štork. Jeho tým stále není kompletní a čeká se na doléčení zranění dalších hráčů. Podle zápisu o utkání měly Votice v Hlízově jen dva hráče na střídání.

Ještě hůře vstoupila do nové sezony rezerva Vlašimi. Tým Jaroslava Svobody v domácím prostředí nastoupil proti Staré Boleslavi. Vlašimští fanoušci v utkání gól svého týmu neviděli, naopak hosté se prosadili hned čtyřikrát a odvezli si body za výhru 4:0. Dvě branky vstřelil Daniel Krulich.

Poříčí nad Sázavou, jako jediný klub z okresu v této soutěži, dokázalo první mistrovský zápas vyhrát. Posázavan měl dobrý začátek zápasu, díky dvěma přesným zásahům Michaela Azilinona vedl v poločase 2:0. Mělník dokázal zásluhou Jakuba Pokorného snížit, ale srovnat už nedokázal. V poslední půlhodině hry se dvakrát trefil Jakub Gřeš, který nasměroval Poříčí k výhře 4:2.