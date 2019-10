Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, průběhu utkání zase tolik neodpovídá. Hlavní rozdíl mezi oběma celky v jinak vyrovnaném utkání byl ale v efektivitě v zakončení. Zatímco Votice se trápily, dokeským fotbalistům vyšel z tohoto pohledu zápas parádně. Udeřili hned ze své první šance, když míč napálil z voleje k zadní tyči Kedroň (8.).

Votice se snažily odpovědět, ale jejich protiútok vysoko skončil zakončením z malého vápna vysoko nad branku. Další velkou šanci měl Štork, ale zblízka hlavičkoval vedle tyčky. Poté zabránil votickému vyrovnání domácí brankář Kieryk, který vyškrábl gólovku z dolního koutu brány.

Druhou půli zahájily Votice náporem, který ale neměl dlouhé trvání, přesto byl pro ně zápas nadále otevřený. Na přelomu hodiny hry ho ale rozlouskly dvě branky Doks. Nejprve Chaloupkův centr píchl k zadní tyči nabíhající kapitán Samek (55.). Poté Burant proklouzl středem obrany a dlouhý únik zakončil mazáckou šajtlí (60.).

Následně sice do sítě zamířil votický Jan Říha (70.), ale ke vší smůle do vlastní, čímž ještě více umocnil domácí pohodu. Ani to ale nebylo všechno. Poslední trefu obstaral opět Samek (75.), hlavičkující po rohovém kopu zblízka zcela sám.