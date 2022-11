Už v jedenácté minutě otevřel skóre zápasu Marek Radačovský, který prostřelil brankáře Jana Holého. „Pak jsme trochu polevili a soupeře jsme pustili do náznaků šancí. Naštěstí jsme před poločasem navýšili náskok,“ okomentoval Štork závěr poločasu, ve kterém se prosadil Jakub Homolka.

Dobře rozehraný zápas si domácí nechtěli vzít a do druhé půle šli s jasným záměrem. „V kabině jsme si řekli, že by bylo dobré přidat třetí gól, abychom se uklidnili,“ objasnil dění během poločasové přestávky votický trenér. Jak pravil, tak se také stalo. Dvě minuty po zahájení druhé půle se znovu prosadil Homolka.

Hokejové derby vyhrál Benešov, trefilo se pět různých střelců

„Myslím si, že po třetím inkasovaném gólu to soupeř už vzdal, a proto je skóre tak jednoznačné pro nás,“ doplnil Štork, který se také zapsal mezi střelce sobotního utkání. „Byla to krásná akce po pravé straně, Marek Slunečko mi centrem poslal míč před branku a z malého vápna jsem už jen doklepával do brány,“ popsal moment, který stanovil konečný výsledek na 7:0.

Poslední podzimní zápas hrají Votice v sobotu 12. listopadu, už v deset hodin se představí v Poděbradech. „Pojedeme tam vyhrát. Pokud by se nám to podařilo, tak by to byla taková malá náplast za, z mého pohledu, nepovedeným podzimem. Vyhráli bychom třetí zápas v řadě, takže bych tuto první část sezony nehodnotil tak špatně, jak na začátku vypadala,“ dodal na závěr Štork.

I.A třída, 14. kolo

Votice – Býchory 7:0 (2:0)

Branky: 38. A 47. Homolka, 11. Radačovský, 53. Říha, 65. Slunečko, 81. Tábořík, 88. Štork. Rozhodčí: Němeček – Suchý, Procházka. ŽK: 0:0. Diváci: 66.

Votice: Tůma – Šlejmar, Baťha (58. Říha), Königsmark, Sládek, Říha, Slunečko, Kramný (58. Tábořík), Homolka (64. Štork), Radačovský, Navrátil (70. Hřebec).

Býchory: Holý – Tichý (68. Chlumský), Suchý, Kulich, Chvalovský (7. Chadraba), Kubíček, Pelikán, Vyhnánek A., Vyhnánen J., Jehlička, Teplý (58. Chvojka).