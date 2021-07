Fotbalisté Votic, kteří hrají I. A třídu, odehráli v pátek úvodní přípravný zápas proti Poříčí nad Sázavou. Na domácí půdě dokázali tým z krajského přeboru porazit 3:1.

Fotbalisté Votic (v červeném). Ilustrační fotografie. | Foto: Lenka Břicháčková

Do utkání vstoupili aktivněji hostující fotbalisté, kteří se dokázali dostat do vedení po půlhodině hry. Po rychlé akci se do šance dostali hráči Poříčí a brejk proměnili. Votice však ještě v prvním poločase dokázaly srovnat stav zápasu. Tomáš Kramný nadvakrát dokázal dostat míč do branky.