Šestá výhra v řadě, spolu s dvěma remízami osm zápasů bez porážky. Takovou bilancí se mohou pyšnit fotbalisté Votic ve skupině B I. A třídy. Svěřenci hrajícího trenéra Marka Štorka vyhráli o víkendu na hřišti posledních Býchor 6:0! S předchozí kanonádou 15:0 proti béčku Vlašimi dali ve dvou zápasech neuvěřitelných 21 gólů a ani jednou neinkasovali.

Fotbalisté Votic mají důvody k úsměvům, vyhráli už pošesté v řadě. | Foto: FB SK Votice

Býchory jsou už delší čas jistým sestupujícím, ale proti Voticím bojovaly srdnatě. Výsledek 6:0 se rodil až ve druhé polovině.

"První poločas byl vyrovnaný, soupeř hrál jednoduše a důrazně. Překvapilo nás, že i když jasně padají, hráli solidně, snažili se a nic nevypouštěli. Nám trochu chyběl pohyb a asi jsme si mysleli, že to přijde samo. Tyhle zápasy nám moc nevyhovují, když soupeř hraje jednoduše," přibližuje průběh zápasu trenér Štork.

Zlom přišel hned po přestávce, kdy se hosté prosadili hned dvakrát. "To nás uklidnilo. Při jednom z gólů se domácí zlobili kvůli ofsajdu, od té doby si stěžovali na rozhodčího, nechali se vyloučit a pak už to bylo jasné a otázkou jen to, kolik dáme gólů," pokračuje votický kouč.

Fotbalisté SK Votice se na jaře po bodově nepovedeném podzimu na jaře hodně zvedli. "Podzim nám nevyšel. Scházeli jsme se ve dvanácti lidech, pomáhali si béčkem, dorostem, měli jsme zraněné. V zimě jsme měli dobrou přípravu, soustředění, přišel Matoušek, který nám hodně pomáhá a hlavně jsme na jaře furt zdraví, to musím zaklepat. Je to pak znát, sedlo si to, jaro hodnotím pozitivně," těší Štorka.

Jeho parta je aktuálně devátá a jediný bod má na osmé Poděbrady, které teď přivítá na svém trávníku. "Určitě chceme vyhrát poslední domácí zápas sezony, přes to nejede vlak. Máme formu, sérii, rozhodně ji chceme prodloužit," vzkazuje fanouškům i soupeři.