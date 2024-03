„Až do utkání s Vlašimí proběhla příprava celkem fajn, protože jsme si zakládali na tom, abychom nedostávali tolik gólů, což se relativně podařilo. Vždy maximálně jeden. Ten zápas nám to celkem zhatil, ale nevidím v tom problém,“ řekl trenér Michal Budil.

Debakl v generálce byl vedlejší. Šandu z Votic odvezla sanitka rovnou na sál

Jeho svěřencům se hrubě nepodařil podzim. Se sedmi body byli celou první polovinu neustále poslední. Před nimi je velká, ale nikoliv nedosažitelná propast. Předposlední Nelahozeves má bodů třináct, čtrnáctý Spartak má ještě o dva víc. Pro Votice tedy těžký, ale nikoliv neřešitelný úkol ohledně záchrany.

„To je to hlavní, s čím do jara jdeme. Co nejméně inkasovat a pokusit se udržet I. A třídu pro mládež. Máme tady relativně silné ročníky v dorostu a žácích, takže budeme mít v budoucnu z čeho relativně vybírat. Uděláme všechno, co bude v našich silách,“ prohlásil Budil, který už pro jarní část sezony nemůže počítat s Markem Radačovským, který zamířil do Poříčí nad Sázavou, kde bude hrát krajský přebor.