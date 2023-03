Zápas skupiny B I. A třídy Vlašim B - Poříčí nad Sázavou měl při pohledu na tabulku jasného favorita. Čtrnáctý tým tabulky hostil jasného lídra soutěže, který před svými nejbližším pronásledovatelem vede s dvanáctibodovým náskokem. Zrodilo se ale překvapení, výhru 1:0 domácím zajistil gól Pajka z 82. minuty a skvělý výkon brankáře Vladyky. Pro Poříčí šlo o teprve druhou porážku v sezoně, první od konce září.

Fotbalisté Poříčí nad Sázavou prohráli na hřišti Vlašimi B 0:1. V sezoně prohráli teprve podruhé, poprvé od konce září. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Vedoucí mužstva Poříčí Karel Králíček nelibě nesl fakt, že domácí se posílili o šest hráčů z druholigového A týmu Vlašimi. "Fakt, že, když nastupuje šest hráčů, kteří mají ligovou profesionální smlouvu v utkání této soutěže, je minimálně k zamyšlení nebo divné, ale to je na jiný pohled do pravidel startů hráčů," poznamenal při hodnocení na klubovém webu.

Na to reagoval kouč vlašimské rezervy Miroslav Kopecký. "Této reakci se musím podivovat. Šlo o šestici hráčů ze širšího kádru A týmu, nejde o členy základní sestavy druholigového celku. Pomůžeme se jimi, náš kádr má třináct hráčů, potřebujeme body. Nehrálo ale všech šest tak, jak bychom potřebovali, každý měl dle domluvy odehrát maximálně 45 minut, proto jsme do poločasů dali po třech hráčích," vysvětluje.

Sám se pak podivoval nad jiným faktem. "Poříčí má hráče, kteří mají v I. A třídě profesionální smlouvy. To je za mě dost zarážející. Dostat nějakou prémii za vítězství, za cesťák, odměnu za zápas, to je jasné a běžné, ale mají hráče s profesionální smlouvou. Spíš bych se podivoval tomu, že v I. A třídě je tým s hráči, kteří mají zkušenosti s první i druhou ligou," pokračoval Kopecký.

Obě strany si po zápase postěžovaly i na další záležitosti. "Kvůli agresivitě domácích jsme museli několikrát střídat. Už ve dvanácté minutě i po osmi minutách druhé části. Agresivita domácích hráčů eskalovala tak, že muselo dojít k dalším střídáním pro zranění našich dalších borců," zaznělo v hodnocení Karla Králíčka.

A reakce domácího týmu? "Žádnou agresivní zákroky našich hráčů jsem nezaznamenal. Spíše se mi zdálo, že utkání bylo rozhodčím řízeno dost tendenčně v náš neprospěch. Byli jsme pod tlakem, soupeř měl více šancí, ale vše vycházelo z toho, že každý souboj znamenal faul v náš neprospěch. Já nejsem rozhodčí, ale takhle jsem to viděl. Navíc se nesmyslně nastavovalo snad osm minut, zkrátka rozhodčí dělal vše pro to, aby si soupeř odvezl alespoň bod. Jsem rád, že se mu to nepodařilo," zmiňoval Kopecký.

Zástupci vlašimského béčka i Poříčí si ale byli vědomi, kde se hlavně lámal zápas. "Hlavní chybou jsou naše neproměněné šance v utkání. Bylo jich opravdu minimálně deset stoprocentních a soupeř nás pak potrestal, za celý zápas měl pouze dvě ohrožení Soukupovy svatyně," uznal vedoucí poříčského mužstva.

"Zápas sliboval vysokou herní kvalitu, která mnohonásobně převyšovala úroveň I. A třídy. Soupeř má plno hráčů, kteří by mohli z fleku hrát třeba třetí ligu. Na naší straně převažovalo mládí. Ze širšího kádru áčka mohli hrát vždy jen tři hráči, zbylých osm jsou naši mladíci, kteří za sebou mají divizi dorostu," říká vlašimský trenér. "Podržel nás vynikající brankář Vladyka. Stoprocentní výkon ale podali všichni hráči, kteří nastoupili," dodal Kopecký.