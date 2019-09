Dobrovičtí fotbalisté v pátém kole krajského přeboru poprvé ztratili. Na domácí půdě remizovali 2:2 s rezervou Vlašimi, zejména zásluhou skvělého výkonu brankáře Ondřeje Bartoše ale zvládli penaltový rozstřel a získali druhý bod. Díky tomu se posunuli do čela o dva body před Klíčany a Kosmonosy.

Hned od začátku zápasu se obě mužstva prezentovala odlišným herním pojetím. Domácí spoléhali na bleskové útoky a nezdržovali se přílišným kombinováním, naopak hosté spíš drželi míč. „Sice jsme se snažili držet balon, ale měli jsme špatné předfinální věci, a do těch finálních jsme se vůbec nedostávali,“ mrzelo vlašimského kouče Václava Toupala.

Efektivnější byl dobrovický styl, nápadité přízemní nahrávky z křídel za obranu dělaly vlašimským zadákům problémy. První gól však domácí dali po rohovém kopu. Centr Cigánka se snesl k bližší tyči, kde podstoupil souboj kapitán David Miškovský a obránce hostí Filip Zvára. Balon se od bojující dvojice odrazil do sítě, branka byla nakonec zapsána jako Zvárova vlastní. „Dostali jsme trochu laciný gól z rohu,“ okomentoval vedoucí branku soupeře Toupal.

Nedlouho nato se Miškovský znovu tlačil do koncovky a tentokrát sám překonal brankáře Šandu, gólová radost mu ale znovu nebyla dopřána. Pomezní sudí viděl ofsajdové postavení dobrovického lídra.

Hostující tým hrozil jen po standardkách nebo střelami z větší vzdálenosti, všechno nebezpečí ale za domácí defenzivou spolehlivě hasil jistý gólman Bartoš. Největší problémy mu v prvním poločase nadělala skákavá rána zpoza vápna, po níž musel nadvakrát krotit balon před dotírajícím Sogbem.

V závěru prvního poločasu znovu převzali otěže domácí a dostali soupeře pod tlak. Vytěžili z toho druhý gól. Obránce Klain si nalevo narazil s Vajglem a přízemním centrem našel na zadní tyči Cyrila Golovka, který si položil obránce zaseknutím do středu a levou nohou po zemi prostřelil Šandu.

„V poločase jsme vedli 2:0, nedali jsme další šance. Druhý poločas jsme zase měli dvě šance, nedali jsme je. Tam se lámal chleba,“ zhodnotil Pavel Klain ofenzivní počínání svých svěřenců.

Rovněž po přestávce měl totiž dobrovický kapitán Miškovský další šanci, z pravé strany ale mířil jen do gólmana. Následně sice po rohovém kopu dorazil míč do sítě skluzující Radek Miškovský, opět to ale bylo z postavení mimo hru.

Potom zůstal před brankou Vlašimi zapomenutý Murárik, zblízka ale hlavičkoval nad. „Do 60. minuty mohli domácí dát dva góly, ale nedali. Troufnu si říct, že od té 60. minuty už jsme byli lepší,“ prohlásil Toupal s tím, že jeho týmu pomohla vydařená střídání.

Dvougólový náskok Dobrovice Bartoš udržel proti Sogbovi, který se po akci z pravé strany zjevil sám před brankářem. Potom mu pomohla obrana, když zastavila průnik Vlasáka. „Musím přiznat, že potom nás soupeř kondičně přehrával, zhruba od 70. minuty,“ uznal Klain.

I díky tomu se hosté radovali ze snížení. Vobecký se po pravém křídle probil až k brankové čáře a zpětnou nahrávkou na malé vápno našel Petra Plachého, který zblízka pohodlně zakončil do odkryté brány.

Poslední velkou šanci Dobrovice měl opět kapitán Miškovský, hlavou ale nasměroval míč jen do tyče. Jen pár minut poté šli domácí do deseti, po druhé žluté kartě byl vyloučen Cigánek.

Hosté přesilovku bleskově využili. Střídající Lalouček se z pravé strany protáhl až na hranici vápna a vypálil. Bartoš sice jeho pokus vyrazil, ovšem před brankou se nejlépe zorientoval Joel Sagbo a ze vzduchu míč akrobaticky sklepl do brány.

Za stavu 2:2 se tak šlo na penalty. Hned v první sérii selhali oba střelci. Dobrovický Golovko neuspěl s panenkovským dloubákem doprostřed, vlašimského kapitána Cettla vychytal Bartoš. Potom uspěl domácí kapitán Miškovský, na jehož trefu odpověděl Plachý. Ve třetí sérii proměnili Murárik i Vlasák. Potom si na puntík stoupl Bartoš a kolegu Šandu překonal střelou o tyč, načež vychytal Filipa. V poslední sérii neuspěl Haetchi, jehož rána se od spojnice tyče a břevna odrazila do protější tyče a ven. Jako poslední kopal Lalouček, Bartoš ale znovu vystihl směr a třetí lapenou penaltou rozhodl o výhře Dobrovice.

„Soupeř to byl slušný, myslím, že z těch pěti týmů, se kterými jsme hráli, byli asi druzí nejlepší,“ chválil po utkání Pavel Klain výkon soupeře. Svým svěřencům vytýkal neproduktivitu. „Je to o šancích. Každý zápas máme tři čtyři šance, dáme ale dva góly. Někdy je to málo. Musíme dávat víc.“

Dobrovice – Vlašim B 3:2 pk

Branky: 23. vlastní, 45. Golovko – 71 Plachý, 85. Sogbo. Rozhodčí: Gerhadt. ŽK: 4:2. ČK: 83. Cigánek (D). Diváci: 69.

Dobrovice: Bartoš – Pečínka (22. Golovko), Murárik, Macko, Klain, Cigánek, Zelinka, R. Miškovský, Vajgl (80. Kořínek), D. Miškovský, Kopecký (70. Haetchi).

Vlašim B: Šanda – Přitasil, Toupal (46. Linhart), Plachý, Cettl, Sogbo (88. Filip), Vlasák, Vobecký (80. Zeman), Lapáček (58. Lalouček), Zvára, Habal.

MICHAL KONVALINA