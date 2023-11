Vlašim měla v Olbramovicích parádní start do zápasu a už ve čtvrté minutě, což určilo ráz zápasu. Hosté utkání dominovali a nakonec nováčkovi soutěže nastříleli sedm gólů. Vysoká výhra posunula rezervu druholigového celku do středu tabulky před Teplýšovice, naopak domácí přezimují na předposledním místě.

„Utkání bylo pro Vlašim jednoznačné, protože jsme podali naprosto zoufalý výkon bez důrazu, nasazení. Neměli jsme vůbec šanci s tímhle přístupem utkání vyhrát. Je mi líto všech diváků, kteří se museli na utkání koukat,“ řekl kouč Olbramovic Miroslav Kaprálek.

„Podle výsledku se zdá, že utkání bylo lehké, Olbramovice ale byly obtížný soupeř. Nám pomohlo, že jsme dali gól ve čtvrté a ve 22. minutě. Začátek se povedl, nemůžu ale říct, že se jednalo o úplně lehké utkání. Jsem rád, že kluci splnili všechno, co jsme si řekli v kabině. Do utkání jsem zapojil celou lavičku. Všichni odehráli skvělé utkání s nulou vzadu, což je pro mě hodně důležité,“ dodal trenér Vlašimi Dušan Krása.

Vysokou výhru si doma připsaly Teplýšovice. V jejich sestavě bylo znát, že se konečně sešly, což nakonec odnesla Vyžlovka, která odjela domů i s kanárem. „Konečně vydařené utkání. Vrátili se nám někteří hráči zpátky a tentokrát se hrálo podle našich not. Těžký terén, ale jednoznačný zápas, který mohl skončit daleko vyšší rozdílem. Od začátku jsme si šli za vítězstvím a neměli jsme žádné problémy,“ sdělil potěšeně trenér Roman Sedlařík.

O body doma usiloval také Křivsoudov, který se chtěl na poslední chvíli odlepit z posledního místa. Proti Uhlířským Janovicím se mu podařilo dvakrát vyrovnat, nicméně hosté dvěma góly za sebou definitivně uzmuly body pro sebe.

„Do posledního zápasu jsme šli s tím, že na podzim hrajeme naposledy doma a dáme do toho všechno. Chtěli jsme soupeře potrápit a vyhrát. Jenže od začátku, co jsme si řekli v kabině, neplatilo. Soupeř měl výškovou převahu, byl důraznější, přesnější v kombinaci. Hlavičkové souboje jsme většinou prohrávali. Góly jsme mu nabídli. Místo toho, abychom hru zjednodušili, tak jsme dělali hloupé chyby. Podařilo se nám ještě vyrovnat 2:2. Druhou půli už jsme neměli na to, abychom něco se zápasem udělali,“ hlesl smutně trenér Křivsoudova Petr Veselka.