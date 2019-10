Tři góly i tři červené karty viděli diváci ve Voticích. Především pak ale trochu překvapivé, ale o to důležitější vítězství domácího celku 2:1. To svými brankami zařídili Kramný a Štork, kteří ještě v prvním poločase otočili nepříznivě se vyvíjející stav.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Libušín, kterému se ale jinak první část hry vůbec nevydařilo totiž bleskově poslal do vedení Křemen, když po dlouhém míči Abrhama vystihl votickou malou domů a skóroval. Pak ale přišly chvíle domácích, kterým pomohlo k vyrovnání i trochu štěstí. Kramnému se centr smekl z nohy tak šťastně, že zamířil do šibenice. Po chvíli zvládly Votice brejk a Štork otočil na 2:1. Po obrátce byli aktivnější Libušínští, přes dobře postavený obranný val domácích se ale neprobili. Vyloučení si sudí Jarolímek ponechal do posledních minut, kdy nejdřív vyndal domácího Táboříka a pak po potyčce ještě jeho spoluhráče Štorka a hostujícího Friče (první dostal rovnou červenou, druhý druhou žlutou).