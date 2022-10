V první bousovské šanci z nájezdu přeloboval míč na horní síť ve 3. minutě Honc. Votice byly nebezpečné jen zkraje zápasu. Štork po Slunečkově přihrávce sám z pár kroků nepropálil brankáře Sýkoru. Ten se blýskl i v 17. minutě, kdy vyškrábl Sládkovu hlavičku o zem. „Měl jsem jít sám, ale chtěl jsem si míč ještě připravit. Škoda, mohlo to být zajímavější,“ mrzelo hrajícího trenéra Votic Marka Štorka.

Pak převzali taktovku definitivně domácí, kteří neúnavně útočili, ale koncovku měli zakletou. Dva Pažoutovy dravé průniky pokaždé zlikvidoval Tůma na čáře. Při rohu ve 27. minutě měl votický brankář štěstí, když se vrhal po míči na zem, jenže před ním zasáhl obránce. Keszegovu dorážku zneškodnil vleže jen díky tomu, že šla přímo do těla.

Pažout vysunul do sóla Bělíka, který v největší šanci také nepropálil tváří v tvář Tůmu. Míč ještě zachytil a vrátil Pažoutovi, ani on však z dorážky neuspěl. Poločas zakončil Boško prudkou hlavičkou po rohu těsně nad.

„Byl to těžký zápas, hráli jsme 45 minut na jednu bránu a někdy to bývá, že se soupeř náhodně utrhne a prohráváš,“ konstatoval domácí trenér Luděk Holub. „Hráče jsem nabádal, aby na kluzkém terénu často stříleli, ale to jsem nevěděl, jak výborný bude na lajně soupeřův gólman. Naštěstí jsme ve stejném tempu pokračovali i po přestávce a přišly i góly.“

Hosté ovšem museli rozhodující gól připravit Bousovu sami. Baťha při odkopu smolně trefil břevno vlastní brány a Keszeg zblízka doklepl do prázdné. Stav 1:0 vydržel Faltovu tečovanou ránu o zem k tyči, kterou vyškrábl Tůma, další Honcův překopnutý nájezd i Boškovu hlavičku zblízka do břevna. Až v 73. minutě uklidnil domácí Zdeněk Bělík, který z otočky zavěsil Honcův centr.

Skóre zpečetil v závěru střídající dorostenec Lukáš Zvěřina. Po minutě na hřišti napálil odražený míč z velkého vápna nechytatelně do šibenice. „Bousov nás přehrával, přesto jsme bojovností dlouho drželi krok. Bylo ale znát, že je nás bez pěti nemocných málo a chybí konkurence v kádru,“ prohlásil Marek Štork.

Dolnobousovský SK po sobotním programu vedl tabulku I. A třídy. Příjemná změna po záchranářských bojích. „Loni jsme měli špatný start, na jaře jsme se pomalu šplhali nahoru a končili jsme v dobré formě, kdy jsme porazili oba postupující celky,“ připomněl Luděk Holub. „V létě jsme posílili, do přípravy jsem vybíral soupeře z krajských přeborů, abychom si ověřili, jestli na to máme, a zjistil jsem, že máme dobře poskládaný tým. Zhodnotili jsme si v kabině, že bychom se mohli pohybovat nahoře a zatím to tak vychází,“ dodal spokojeně bousovský trenér.

Dolní Bousov – Votice 3:0 (0:0)

Branky: 55. Keszeg, 73. Honc, 89. Zvěřina. Rozhodčí: Husák. ŽK: 1:1. Diváci: 93. Střely na bránu: 15:2. Rohy: 10:6.

Bousov: Sýkora – T. Šolc, Ježek, Boško, Pavliš – Honc (86. Merva), Falta, Bělík, Keszeg (88. Zvěřina), Kasal (46. J. Šolc) – Pažout (90. Šimek).

Votice: Tůma – J. Říha, Sládek, Baťha, Šlejmar – T. Říha (74. Hřebec), Kramný, Tábořík, Munkači (81. Typta) – Štork, Slunečko.