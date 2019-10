Hosté, vedení bývalými ligovými hráči Notovným a Vidličkou, hráli kompaktně, dobře kombinačně a od začátku si vytvářeli tlak domácí obranu. Ta vydržela odolávat jen devět minut, když se na vápně uvolnil vestecký útočník, kterému dali domácí příliš prostoru, vystřelil a od bránícího hráče se střela odrazila do protipohybu bezmocného Nerada.

A hned za pár minut přidali druhý gól, když si na Vidličkův nadýchaný trestňák ze strany naskočil Hendrych a v dobré pozici si věděl rady. Hosté byli i nadále aktivnějším týmem, nicméně vyložené gólovky už si do poločasu nevypracovali. Odražené balóny obrana spolehlivě odvracela a co prošlo k bráně, to jistil Nerad. V útoku Sedlce ovšem nepodal ideální výkon, když jeho hráči vyprodukovali jen dvě slabé střely mimo branku.

Nicméně jiskru naděje vykřesali těsně před poločasem, když si na straně dvakrát narazili Hájek s Davídkem, pronikající Hájek byl následně sražen ve vápně a pískala se penalta. Tu s jistotou proměnil kapitán Prchlík, a tak se nám šlo do kabin přeci jen veseleji.

A mohlo nám být ještě lépe po prvních deseti minutách druhé půle, kdy domácí nastoupili odhodlaní s výsledkem něco udělat a hosté se nestačili bránit. Vestečtí trochu zalezli a domácí hráči měli tři dobré příležitosti na srovnání skóre. Jenomže Davídek svou šanci nedal, Rataj s Kabíčkem nedokázali doklepnout míč po rohu za brankovou čáru a superšanci poslal z okraje vápna Pištěk pouze doprostřed branky.

Výbornou desetiminutovku tak zakončil na druhé straně Matysík, když trestný kop z hranice vápna poslal ostrou ranou k tyči a bylo to opět o dva góly. To domácí poslalo do kolen a již kolem hostů tak nějak běhali bez míče a ti, vědomi si náskoku nikam nespěchali. Utkání se spíše jen dohrávalo. Domácí ještě vyprodukovali několik závarů, pološancí, ale gólové příležitosti to určitě nebyly. To hosté mohli dát ještě víc branek, jenomže místo střel z dobrých pozic volili další kombinaci.

Sedlec-Prčice – Vestec 1:3 (1:2)

Branky: 45. Prchlík – 9. Michálek, 13. Hendrych, 56. Matysík. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 0:1. Diváci: 180. Sedlec: Nerad – Kaňka, Sedláček, Rataj, J. Kabíček – Raček (65. T. Kabíček), V. Kabíček, Pištěk, Hájek – Prchlík, Davídek.

MICHAL DAVÍDEK