Úvod zápasu přitom svěřencům hrajícího trenéra Marka Štorka moc nevyšel. „Začátek nebyl z naší strany ideální. Byl to klasický první zápas a na nás byla dost znát nervozita,“ prozradil.

Toho hosté využili a po prvním poločase vedli, když se krátce po uplynutí úvodní čtvrthodiny prosadil z brejku Mačucha. „O přestávce jsme si toho museli hodně vyříkat,“ poukázal na bouřku v kabině hrající trenér. „Důležité ale bylo, že z nás všech bylo cítit odhodlání výsledek otočit. Všichni jsme věřili, že to dokážeme,“ říká jasně.

A podařilo se! Obrat byl započat sedm minut po přestávce, kdy dorovnal manko Navrátil. V 64. minutě otočil vývoj Homolka a další dva góly přišly vždy po desetiminutových intervalech. Nejprve zamířil do vlastní branky Volman a po něm zpečetil výhru Votic střídající Tomáš Kramný.

„Klíčový byl první vstřelený gól. Po něm jsme se ještě více začali tlačit do koncovky a hlavně se nám dařilo proměňovat šance,“ uvedl Štork.

Votice si tak přenesly dobrou formu z přípravy (v šesti střetnutích pětkrát vyhrály a jednou remizovaly pozn. red.) i do mistrovské soutěže, což Marka Štorka samozřejmě těšilo. „Jsem za to rád. Vyhráli jsme, navíc jsme vstřelili čtyři branky. To je znamení, že v ofenzivě jsme na tom velmi dobře,“ pochvaloval si.

Na druhou stranu ale viděl i rezervy. „První poločas ukázal, že stále ještě máme mezery v defenzivě. Na tom musíme zapracovat. Pokud ale v dalších zápasech budeme hrát stejně dobře jako ve druhém poločase s Velkou Dobrou, tak budu spokojen,“ uzavřel Marek Štork.