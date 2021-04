Votice nevidí v návratu na trávníky problém. Kádr dáme dohromady, řekl Bradáč

Budou moci amatérští fotbalisté v brzké době začít trénovat a těšit se po delší odmlce opět na mistrovské zápasy? Ve Voticích, které jsou účastníkem krajské I. A třídy, by podle slov Pavla Bradáče tuto možnost uvítali. „Myslím si, že by se mohlo začít. Vždyť prakticky všichni jsme testovaní v práci. Nemusel by v tom být problém,“ řekl člen výkonného výboru klubu.

ilustrační foto | Foto: Antonín Vydra

V případě, že by se fotbalisté mohli vrátit k tréninku už v dubnu, měli by mít trenéři Votic k dispozici kompletní kádr. „Podle informací, které od kluků mám, tak by měli všichni pokračovat, takže se sestavením kádru bychom problémy mít neměli,“ prozradil Bradáč. Vlašim musí z poháru přeladit znovu na ligu. Prostějovu má co vracet Přečíst článek › Návrat zápasů během probíhajícího měsíce ovšem nevidí příliš růžově. „Mezi prvním tréninkem a ostrým zápasem budou hráči potřebovat při nejmenším tři týdny,“ poukázal na důležitou skutečnost s tím, že nejzazším termínem restartu je polovina května. „Nejreálnější je dohrát zbývající zápasy podzimní části, aby se mohlo v soutěžích sestupovat a postupovat. Pak by byla přestávka mezi sezonami, následně by začal další ročník,“ přiklonil se k nejpravděpodobnější variantě scénáře, který se týká dohrávky probíhajícího ročníku amatérských fotbalových soutěží.

