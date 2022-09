Fotbalisté Poříčí nad Sázavou odcestovali k zápasu do Lysé nad Labem v oslabené sestavě. Trenér Zdeněk Šrom neměl k dispozici Tlustého, Jirků, Vaculíka, Říhu ani Vernera. Jeho svěřenci vstoupili do utkání aktivně. Posázavan si v prvním poločasem vypracoval několik velkých šancí. Bastýřorovo zakončení bylo do břevna, Pedro trefil brankáře soupeře a hlavičky Havlíčka skončily na brankové konstrukci. Po prvním poločasem platil bezbrankový stav.