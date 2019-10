Ve 14. minutě domácí vsítili branku. Pro ofsajd ale nebyla uznána, a tak byl stav stále nerozhodný. Domácí ale nemuseli smutnit dlouho, jelikož se 22. minutě z dalekých třiceti metrů trefil Bodlák a otočil tak skóre zápasu na 2:1.

Domácí byli nadále lepším týmem a vytvářeli si další šance. Ve 37. minutě se po kombinaci do prázdné brány prosadil Keller, a zvýšil tak vedení už 3:1. Do konce poločasu se již nic nestalo a tak se šlo do kabin za dvougólového vedení domácích.

Olbramovicím vyšel vstup jak do prvního tak i do druhého poločasu, jelikož se v 51. minutě po pěkné kombinaci na pravé straně dostal do zakončení Prégr a ten se nemýlil. Olbramovice dál zlobily a mohly dokonce i vyrovnat, jenže Horčička svůj samostatný únik neproměnil, když jen trefil gólmana Vavřinu.

A tak trestali domácí, když v 78. minutě využil zaváhání hostujícího gólmana Jankele a vrátil domácím dvougólové vedení. V 90. minutě měli domácí další velkou šanci, ale Rosol vykopl míč z prázdné brány. O dvě minuty později domácí využili špatného výběhu gólmana a Jankele ukončil utkání gólem do prázdné brány a zpečetil výhru domácích 5:2.

Domácí Jan Kramný pak utkání zhodnotil: „Vstup do zápasu nám vyšel perfektně, když se po rohovém kopu prosadil Hrstka. Zbytek poločasu byl ale v režii domácích, kdy vstřelili tři góly o které jsme si koledovali. Kdyby to bylo po poločas 5:1, asi by se nemohl nikdo divit. Ve druhém poločase nám pomohl gól na 3:2 po brance Doda (Dominika Prégra). Byli jsme aktivnější a vytvořili si šance. Bohužel Tomáš Horčička své sólo neproměnil a Jílové nás za to potrestalo v podobě dvou gólů a bohužel jsme už utkání nezvrátili.“

Jílové - Olbramovice 5:2

Branky: 78. a 90. Jankele, 11. Štrach, 22. Bodlák, 37. Keller – 4. Hrstka, 51. Prégr. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 2:0. Diváci: 110.

Jílové: Vavřina – Bodlák, Malknecht, Škvor, Cimpl, Kořínek, Jankele, Hanuš, Kos (30. Keller), Mucks, Štrach (66. Dvořáček).

Olbramovice: Bešťák – Rosol, Vyskočil, Vácha (46. Neuberg), Kramný, Písařík, Mejdrech, Hrstka, Prégr, Horčička, Mádl (79. Přibyslavský).