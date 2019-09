Hlízov je dosud stoprocentní a kvalitu předvedl i na půdě Jawy, kde vyhrál díky hattricku Ondřeje Puka 3:1. Domácí kanonýr Vondrák (už pět branek) tentokrát střelecky mlčel.



Mohlo to být pro domácí veselejší, to by ale museli solidní úvod přetavit v gól. Největší šanci jim však lapil výborně brankář Vavřina. Hlízovští šli do vedení v 17. minutě, když se prosadil po hezké útočník O. Puk. Dvě minuty před koncem poločasu zvýšil opět Puk po akci Hačky a s domácími bylo zle. Puk navíc v 65. minutě zkompletoval hattrick a zápas tak definitivně rozhodl, i když domácí si vzali poslední slovo a Pekárek stanovil konečné skóre.

Celkově vyhrál posílený Hlízov se spoustou kvalitních hráčů zaslouženě, brankář Kopecký chytil několik branek a něco šlo mimo.

Divišov – Hlízov 1:3

Branky: 78. Pekárek – 17., 43., 65. Puk

Divišov: Kopecký – Moravec, Srb, Blažíček, Rozsypal (46. Cacák), Babický (46. Campodonico), M. Vondrák, J. Vondrák, Pekárek, Lehán, Hanuš (54. Šmíd).