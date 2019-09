Do Kosmonos, kde válí třeba ještě nedávno ligový borec Boleslavi Fabián a vše se kolem něj točí, vyrazila hodně oslabená sestava Poříčí. Dovolené, zranění, na poslední chvíli vypadl i plánovaný Bohata.

Bojovný, běhavý fotbal se hrál od úvodního hvizdu, ale opravdu nebezpečná byla až střela domácího Fabiána k tyči zpoza šestnáctky ve 21. minutě. Soukup ji vyškrábl na roh. „Narazili jsme na zatím nejtěžšího soupeře. Na každé straně byly dvě velké šance, dostali jsme gól z penalty – no budiž,“ pokrčil rameny trenér Kosmonos Michal Mašek. Ve 28. minutě mezi dvěma domácími beky ochotně upadl Dumský a z přísné penalty Jíša se štěstím protlačil míč za Šteinerova záda. „Penalta pro nás byla v danou chvíli dárkem, neměli jsme nic a situace se nezdála nebezpečná. Mladý Dumský tam udělal hezkou kličku a sekli ho.“

V závěru poločasu po zpětné přihrávce nepropálil Šteinera Luboš Balata a ani po přestávce Poříčí aktivní hrou nedovolovalo domácím souvislejší tlak. Dvakrát to Kosmonosům vyšlo dlouhými křížnými pasy za obranu, jenže Keszeg z náběhu přestřelil a Zámečník po narážečce s Böhmem mířil do brankáře. „Od přestávky do 70. minuty to byl z naší strany jednoznačně nejlepší úsek, tam kdyby padl gól, tak hosté umřeli, protože tady neměli nikoho na střídání,“ tvrdil Michal Mašek.

Rozhodnutí však padlo čtvrt hodiny před koncem do sítě jeho svěřenců. Trpišovského samostatný nájezd ještě gólman vyrazil na roh, po něm ale na zadní tyči procpal míč za čáru Vacek – 0:2. Jmenovec slávistického trenéra utekl kosmonoské obraně ještě jednou, po kličce Šteinerovi ale trefil jen boční síť a stejně dopadl na druhé straně střídající Jäger.

Veterán Šimáček přišel v dresu Poříčí na hřiště až v 86. minutě, přesto stačil vyfasovat dvě žluté. „Rozčílil mě likvidační faul, za který měla přijít rovnou červená. On nechtěl hrát balon, ale zlomit Fabiánovi nohy“, zlobil se po zápase rovněž karetně napomenutý kosmonoský kouč.

„Když jsem se musel převléknout, tak jsem si chtěl aspoň chvíli kopnout, navíc Trpišovský toho měl dost. Hned jsem dostal žlutou za přišlápnutí Fabiána a pak jsem při obraně standardky šel za odraženým míčem. Trochu mi utekl, tak jsme ho chtěl zasáhnout a najednou jsme dostal strašnou ránu od Fabiána, o němž jsme nevěděl. Vůbec nevím, že jiného hráče jsem trefil já, ale kluci mi potvrdili, že ano. Škoda, že domácí zápas nenatáčeli, chtěl bych to vidět na videu,“ popsal své červené momenty Pavel Šimáček, který neunikl velkému veselí vlastního týmu, který si ho pochopitelně dobíral.

„Pro nás jsou to suprové tři body, protože soupeř ukázal v prvních čtyřech kolech kvalitu. My mu zase ukázali, že vyhrávat se nedá pořád. Všech jedenáct hráčů zaslouží velké absolutorium,“ chválil trenér Pavel Šimáček.

Kosmonosy – Poříčí 0:2 (0:1)

Branky: 28. Jíša, 76. Vacek. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 4:3. ČK: 90. Šimáček (P). Diváci: 156.

Kosmonosy: Šteiner – Keszeg, Zeman, Karásek, Hrdlička – Strouhal (53. Marek), Maryška (77. Žďánský), Fabián, Král (67. Skramuský) – Zámečník (77. Jäger), Böhm.

Poříčí: Soukup – J. Pohorský, Vacek, Havlíček, Dumský – Verner – Jíša, L. Balata, P. Pohorský, Baštýř – Trpišovský (89. Šimáček).

RUDOLF MUZIKA, KAREL JEDLIČKA